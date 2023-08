Isola Capo Rizzuto, reperiti i fondi per portare l'acqua dal lago di Sant'Anna al potabilizzatore

"Grazie al lavoro del dirigente Salvatore Siviglia del dipartimento Ambiente della Regione Calabria, sono stati reperiti i fondi di 1,2 milioni di euro per finanziare il progetto presentato dal Comune e dal Consorzio di Bonifica che prevede una condotta di collegamento tra il lago di Sant’Anna e il Comune di Isola Capo Rizzuto". Lo rende noto l'ufficio stampa del Municipio isolitano.

"Il progetto esecutivo è stato approvato con delibera di Giunta comunale n° 77 del 19 aprile 2023, ora - aggiunge la nota - trovati i fondi si può dare il via ufficiale ai lavori che partiranno a breve, attraverso la Sorical. Nello specifico la condotta di adduzione porterà l'acqua dal lago di Sant'Anna direttamente al potabilizzatore cittadino e da qui verrà smistata a tutti i serbatoi, incluso quello di Colosimo Nord, cui la condotta che va dallo stesso potabilizzatore al serbatoio è stata completata lo scorso anno. Una volta completato, questo sarà l'ennesimo importante tassello del complesso puzzle della rete idrica del territorio".

La soluzione della vicenda è il frutto di una sinergia tra enti ed istituzioni. "L’avvio dei lavori è la dimostrazione che quando c’è collaborazione tra enti le problematiche trovano soluzioni in poco tempo, come in questo caso dove sono coinvolti la Regione Calabra, attraverso anche l’impegno del presidente Roberto Occhiuto, la Sorical, il Consorzio di bonifica e, ovviamente, il comune di Isola Capo Rizzuto. L’intenzione dell’ente - riferisce l'ufficio stampa - è quella di risolvere, prima della fine della legislatura, lo storico problema legato alla mancanza di acqua".