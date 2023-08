Serie C, sorteggiato il calendario 2023-2024: per il Crotone esordio il 3 settembre a Catania

Sorteggiato il calendario 2023-2024 della serie C. Per il Crotone subito una partenza lancia in resta con l'esordio in trasferta contro il Catania di Chiricò, poi Turris allo Scida, visita alla Virtus Francavilla e doppio turno in casa: l’infrasettimanale contro l’Audace Cerignola e il Sorrento. Sono queste le prime 5 giornate di campionato che attendono gli squali. Chiusura il 28 aprile al Partenio-Lombardi contro l’Avellino. Il Crotone sfiderà il Benevento, altra favorita del girone, l'1 ottobre in Campania mentre la gara di ritorno è in programma l'11 febbraio del 2024.

Una X compare vistosa nella composizione del girone, e rappresenta un club ancora da identificare visti i ricorsi al Consiglio di Stato che potrebbero riscrivere in parte la griglia delle partecipanti.

LE ALTERNATIVE ALLA X

Nel caso di un’eventuale decisione del Consiglio di Stato che comporti la necessità della riammissione di due società alla Serie B ed al conseguente ripescaggio di due società in Serie C, la struttura dei gironi deliberati e dei successivi calendari non cambierà, ma verrà semplicemente inserita la prima società “ripescata” in Serie C come ventesima squadra del Girone C (laddove, attualmente, è indicata nel raggruppamento di girone la squadra X).

Nel caso invece di un’eventuale decisione del Consiglio di Stato che non comporti la necessità di riammissioni alla Serie B e quindi di ripescaggi in Serie C la struttura dei gironi deliberati e dei successivi calendari muterà, sempre utilizzando il criterio della latitudine, inserendo il Pescara come ventesima squadra del girone C. laddove, attualmente, è indicata nel raggruppamento di girone la squadra X) che subentrerà, automaticamente, nella programmazione gare prevista per la squadra X.