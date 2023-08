Autovelox sulla ss 106: giudici annullano 8 multe su 10. Da 'Basta vittime' esposti alle Procure

L’80 per cento delle sanzioni elevate tramite gli autovelox agli automobilisti in transito sulla strada statale 106 sono risultate illegittime e pertan5to annullate. A stabilirlo sono stati i giudici di pace di una serie di comuni calabresi che affacciano lungo la costa ionica come Oriolo, Trebisacce, Corigliano, Rossano, Cariati, Cirò, Crotone, Petilia Policastro, Catanzaro, Locri e Reggio Calabria. A renderlo noto è l’organizzazione di volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” che in proposito ha presentato quattro esposti, alle Procure della Repubblica di Castrovillari, Crotone, Catanzaro e Reggio Calabria chiedendo che vengano svolti accertamenti sui sistemi di rilevamento della velocità lungo la strada statale ionica.

L’organizzazione spiega che nel primo semestre di quest’anno 953 cittadini, sanzionati per violazioni al codice della strada mentre erano in transito su quell’arteria, hanno presentato un ricorso presso i giudici di pace che ne hanno accolti 741 (pari al 77,8%), mentre quelli rigettati sono stati 202 (22,2%). In sostanza su 10 cittadini che hanno presentato ricorso a circa 8 è stata annullata la sanzione mentre solo 2 hanno dovuto pagarla. Peraltro, osserva ‘Basta vittime sulla strada statale 106’, il numero di cittadini che decidono di presentare ricorso avverso le sanzioni è notoriamente molto basso, non superando il 4%. Dal che si deduce che la gran parte degli automobilisti preferisce pagare una multa che nell’80 per cento dei casi sarebbe dichiarata illegittima.

Oltretutto, spiega l’associazione, “gli Enti sanzionatori quasi mai utilizzano i proventi ottenuti da questi strumenti per la manutenzione delle strade e la loro messa in sicurezza nonché per potenziare le attività di controllo per come previsto dalla legge ma, quasi sempre, queste risorse sono utilizzate per altri scopi che nulla hanno a che fare con la sicurezza stradale”. Ne consegue che i cittadini vengono “vessati da questi sistemi che spesso nulla hanno a che vedere con la sicurezza stradale e la legalità”.