Ti porto a Le Castella: Sfera Ebbasta apre il Summer festival

ISOLA CAPO RIZZUTO - Con i suoi quasi 5000 biglietti Sfera Ebbasta apre questa sera, martedì 8 agosto, il 'Ti Porto a Le Castella Summer Festival', una serie di grande eventi che si svolgeranno nell’Arena del Mare della piccola frazione di Isola Capo Rizzuto, all’interno del Porto Turistico. Eventi voluti e organizzati dall’amministrazione comunale. Il rapper milanese ha attratto a Le Castella persone provenienti da tutta la Calabria e anche da regioni limitrofe. Diversi anche i pullman organizzati che arriveranno sul posto già dalle prime ore del mattino. Molto in voga tra i giovani, Sfera Ebbasta è l’artista che ha venduto più dischi in Italia nel decennio 2010-2019, nonché il primo cantante italiano ad entrare nella Top 100 mondiale della piattaforma streaming Spotify con 35 milioni di ascolti nella prima settimana di debutto.

Dopo Sfera sarà la volta di Rocco Hunt in programma sabato 12 agosto, il noto rapper campano che piace anche ai più grandi: vincitore del 64° Festival di Sanremo nella sezione nuove proposte, negli ultimi anni ha lanciato molti tormentoni estivi come “A un passo dalla Luna” e “Un bacio all’improvviso” realizzati con Ana Mena, “Caramello” con Elettra Lamborghini e “Fantastica” con Boomdabash.

Il 16 agosto spazio all’intramontabile Gianni Morandi, una delle colonne portanti della storia della musica italiana con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Sette partecipazioni al Festival di Sanremo che ha condotto per tre edizioni, Gianni è sicuramente uno di volti della musica italiani più conosciuti al mondo, ha fatto ballare, e continua a far ballare, tante generazioni. Ha sempre avuto la forza di adattarsi ai più giovani senza cambiare il suo modo di far musica, coinvolgendo tutti da quasi 60 anni e il suo successo sui social lo certifica con 2 milioni di Follower su Instagram e 3,2 milioni su Facebook.

Il 17 agosto sarà la volta del Teenage a Dream Party, forse sconosciuti a tanti ma l’evento sorpresa del 2023 con oltre 50 mila biglietti venduti durante l’inverno e un successo che sta continuando anche durante l’estate. E’ una festa anni 2000, che il 2000 lo vuole ripercorrere tutto, anche e soprattutto attraverso le hit di Disney Channel che da vent’anni creano aggregazione. Teenage Dream è virale sui social con oltre 30 Milioni di visualizzazioni su TikTok e più di 100mila followers su Instagram raggiunti in pochi mesi, anche a Le Castella si prospetta il sold out.

Infine, la chiusura sarà dedicata alla comicità con lo spettacolo di Maurizio Casagrande il 18 agosto, uno dei migliori attori comici del panorama cinematografico italiano. Ha recitato da protagonista in in numerosi film e spettacoli teatrali con Vincenzo Salemme, Gigi Proietti, Enrico Brignano, Giorgio Panariello, Massimo Boldi e tanti altri.