La società E globe di Cirò Marina verrà quotata in borsa

La società per azioni crotonese E-Globe S.p.A. sbarca in Borsa. La società per azioni che ha sede a Cirò Marina - attiva nella realizzazione, progettazione e distribuzione di sistemi di termoidraulica e condizionamento attraverso la piattaforma proprietaria www.climamarket.it - rende noto di aver ricevuto in data 8 agosto da Borsa Italiana S.p.A., il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie (le “Azioni Ordinarie”) e dei warrant (i “Warrant”) sul mercato Euronext Growth Milan (“EGM”), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dedicato alle piccole e medie imprese ad elevato potenziale di crescita. Il Ceo della società è Michele Mingrone, mentre il direttore generale è Emanuele Scilanga. In ottemperanza alle disposizioni di Borsa Italiana che prevedono la nomina dell’Investor Relations Manager, si informa che, in data 24 luglio 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato Christian Ventrucci nel suddetto ruolo. La Società sarà inoltre assistita da IRTOP Consulting in qualità di Investors & Media Relations Advisor.

L’ammissione è avvenuta, dopo aver concluso con successo il collocamento di azioni ordinarie, con una raccolta complessiva pari a circa 5,2 milioni di euro, in caso di eventuale esercizio integrale dell’opzione Greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla Società a Integrae SIM S.p.A., Global Coordinator dell’operazione, per un controvalore complessivo massimo di circa 0,5 milioni di euro. L’inizio delle negoziazioni è previsto mercoledì 9 agosto 2023. Nell’ambito del collocamento, Invitalia S.p.A., in qualità di soggetto gestore del “Fondo Cresci al Sud” ha investito 1,5 milioni di euro. E-Globe S.p.A. PMI innovativa, è attiva dal 2009 in Italia nel settore della rivendita e della commercializzazione a valore aggiunto di prodotti di climatizzazione, caldaie e biomassa, energia rinnovabile, servizi e accessori, con particolare attenzione ai prodotti della “green economy”.

Il business si concretizza nella commercializzazione di prodotti acquistati direttamente dagli OEM nazionali e internazionali, distribuiti tramite canali fisici (store proprietario di Cirò Marina - KR -) e online (piattaforma Climamarket di proprietà) attraverso i canali di vendita B2C e B2B.

A dimostrazione della costante attenzione alle tematiche ambientali, a fine 2022 E-Globe ha avviato un progetto green con Treedom, un'azienda italiana che gestisce l'omonima piattaforma di e-commerce on-line e che consente a chiunque di piantare alberi in diversi Paesi in tutto il mondo. La mission di E-Globe è quello di piantare 1000 alberi entro il 2024, che contribuiranno ad abbattere circa 198,8 T di CO2. Con queste intenzioni è nata la Foresta Climamarket, con l’obiettivo di contribuire tramite diversi mezzi al benessere del Pianeta. Al 31 dicembre 2022 la Società ha registrato ricavi pari a circa Euro 27 milioni, realizzati in Italia per il 98,6%, ed un Ebitda margin del 26% circa.