"Un viaggio tra le storie dei personaggi di Strongoli", appuntamento mercoledì 9 agosto

STRONGOLI - Saranno i fratelli Antonio, Luigi, Bernardo, Francesco e Michele Romano i protagonisti dell’iniziativa "Un viaggio tra le storie dei personaggi di Strongoli" che si terrà il 9 agosto alle ore 21 in piazza Castello. Si tratta di un evento culturale (giunto alla terza edizione) pensato e realizzato per i giovani che non conoscono la nostra storia e nemmeno i personaggi che hanno lasciato un’impronta indelebile nella stessa.

Due anni fa l'iniziativa è stata dedicata ad Aldo Codispoti con il titolo: “Aldo Codispoti: mitologia del vissuto”. Lo scorso anno, invece, la serata è stata dedicata all’avvocato. Salvatore Gallo: Uomo di Storia e di Giustizia. Quest’anno si parlerà dei fratelli Antonio, Luigi, Bernardo, Francesco e Michele Romano, imprenditori e mecenati, che hanno caratterizzato la vita economica non solo di Strongoli ma dell’intera Calabria e perché no della stessa Italia. Il Gruppo Romano, costituito da F.lli Romano S.p.A. e Romano Autolinee Regionali S.p.A., è tra i più importanti gestori di trasporto persone del Sud Italia. L'attività del Gruppo è iniziata nel lontano 1922, inizialmente come Ditta Sebastiano Romano e Figli (Fondata dai Fratelli Antonio, Luigi, Bernardo, Francesco e Michele), trasformata nel 1969 in F.lli Romano S.p.A. da Michele Romano, con sede a Strongoli ed oggi, relativamente al solo Trasporto Pubblico Locale, in Romano Autolinee Regionali S.p.A.

Durante la serata sono previsti una serie d’interventi, biografici, affettivi e tecnici, con la proiezione di immagini. La manifestazione sarà introdotta da don Simone Scaramuzzino, Assistente ecclesiastico; Antonella Maria Parisi e Francesco Vizza, Magister Comunità MASCI di Strongoli; quindi sarà proiettato un video clip a cura di Gianni Bova. Infine, interverrà l'avvocato Salvatore Iannotta