Turnazione chiusura serbatoi e Papanice resta senz'acqua a metà mattinata

CROTONE - Poco dopo le 11 del mattino del 9 agosto la frazione di Papanice è rimasta senza acqua. Il problema, hanno spiegato da Congesi è legato alla turnazione della chiusura della fornitura idrica ai cittadini per far riempire il serbatoio che rifornisce Papanice in considerazione dell'acqua che proviene da Sorical e che secondo Congesi non basta a garantire le forniture alla città nel periodo estivo.

Sorical, nei giorni scorsi, aveva spiegato che non c'è stata alcuna riduzione di acqua verso la città di Crotone ma che anzi era stato applicata la fornitura prevista dalla normativa di settore per il periodo estivo: a Crotone a luglio, ha fatto sapere Sorical, vengono immessi in rete 280 litri al secondo in linea con i fluttuanti del periodo, mentre a giugno al fornitura è stata di 260 litri al secondo.