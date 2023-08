A Cariati apre il festival Poemare con la quinta edizione di Incanto d'Estate

CARIATI - Con la quinta edizione dello spettacolo culturale “In-CANTO D’ESTATE”, il 9 agosto prende il via a Cariati il PoeMARE Festival, la kermesse di Poesia, Arti e Musica organizzata in tre giornate dall’omonima associazione APS, su un tema affascinante: “Il sogno… e cosa ne rimane”. La manifestazione, patrocinata, con l’intero Festival, dall’Amministrazione comunale, si svolgerà dalle ore 21.00 in Piazza Rocco Trento nel centro storico di Cariati. In-Canto d’Estate, che è stato ideato e curato dal nucleo fondante l’Associazione PoeMARE, ed ha avuto la sua prima edizione nel 2019, come “canto dei poeti al mare” (da cui il nome del sodalizio), vuole essere una serata di Tributo alle Arti, nella convinzione che non esistano arti più importanti o arti minori, ma che tutte concorrono ad elevare l’animo umano, a creare ponti, a condividere conoscenze, a lanciare messaggi per migliorare la società, a portare la pace.

Da qui, quattro edizioni di successo che hanno auto luogo nei più suggestivi scenari cittadini, valorizzati dall’iniziativa, e un’edizione invernale a beneficio degli studenti del locale Liceo Scientifico; e ora il percorso continua. In-Canto 2023 si svolgerà, sul tema prescelto, secondo la formula ormai collaudata di un susseguirsi di performance artistiche di vario genere, con l’accompagnamento musicale del gruppo Controcorrente Live. Si esibiranno pertanto Alessio Baratta, che è anche il Direttore Artistico del PoeMARE Festival, con una performance poetica; Gennaro Madera con la sua poesia performativa in ensemble con le Controcorrente live; Davide Santoro e Lucrezia Passarelli con monologhi e testi teatrali; il musicista Domenico Berardi con alcuni brani del suo repertorio; la scrittrice Assunta Scorpiniti, presidente dell’Associazione Aps che avrà anche il compito di aprire il Festival, con un reading di letteratura sociale e la docente Viviana Amato con un reading poetico.

La serata sarà arricchita dalla presenza del celebre artista Pietro De Seta che tanto successo ha riscosso nell’edizione 2022 con la realizzazione, in performance live di un quadro oggetto di una riffa finale; c’è molta attesa, da parte del pubblico di Cariati che lo ha molto apprezzato, per la sua partecipazione di quest’anno. Ci sarà, inoltre un Paese ospite; l’edizione 2023 avrà l’Ucraina e vedrà protagonista l’Associazione Donne Ucraine di Cariati, che proporranno un reading con traduzione simultanea dei testi di alcuni importanti poeti della loro amata e martoriata terra.

Il Festival iniziato l’8 agosto presso il Museo Civico di Cariati, proseguirà l’11 Agosto con “Tramonti diVersi”, un aperitivo di divulgazione poetica sul lungomare Sud di Cariati (zona bar Number 1 ore 19), e culminerà nella terza serata di Sabato 13 Agosto, in zona Padre Pio (Lungomare Nord), dalle ore 21, in un inedito e spettacolare Show Culturale abbinato al Concorso di Performance Poetica riservato a poeti emergenti Under 35, con la presenza di vari musicisti e l’assegnazione del Premio PoeMARE 2023.