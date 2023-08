Festival Crotone, dal cinema all'editoria una settimana di cultura al Parco Scaramuzza

CROTONE - Ha registrato un successo davvero importante il 'Festival Crotone – Cinema, arte, musica, cultura' che in una sette giorni di grande partecipazione e di importanti iniziative ha raggiunto il duplice obiettivo di ampliare e diversificare l’offerta culturale della città di Crotone e, allo stesso tempo, di valorizzare e rimettere al centro della socialità cittadina uno dei luoghi simbolo della nostra città: il Parco Scaramuzza già Parco delle Rose. Un risultato raggiunto grazie alla sinergia tra diverse associazioni: Arci Crotone Aps, Cinalci, Asd Parco delle Rose, Il Barrio Aps, Maslow, Terra e Libertà, Arci - Gli spalatori di nuvole.

"Si è rivelata vincente l’idea di rendere il Parco Scaramuzza un contenitore culturale aperto nelle ore serali considerato il grande apprezzamento dei cittadini testimoniato anche dalla costante partecipazione a tutti gli eventi programmati con oltre mille presenze nei sette giorni del Festival, dal 2 al 8 agosto" scrive Filippo Sestito, presidente provinciale di Arci Crotone. Tutti soddisfatti dunque, sia per il contenuto delle iniziative programmate cui hanno preso parte autori, scrittori e giornalisti di rilievo che per i temi affrontati e la proiezione delle pellicole dedicate anche ai più piccini, con una programmazione pensata per tutte le età. Particolarmente apprezzata, inoltre, è stata la programmazione del Cinalci estate. Tra le altre attività da segnalare la presentazione die libri "La storia di mano di gomma" di Antonio Anastasi, "Ho visto. La grande truffa della sanità calabrese" di Santo Gioffré, "Meloni segreta" di Andrea Palladino.