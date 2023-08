Bando per addetto comunicazione all'area marina protetta: chiesta revoca in autotutela

CROTONE - La Federazione italiana giornalismo editoria Comunicazione (Figec) ha chiesto alla Provincia di Crotone le revoca in autotutela e la riapertura del bando di concorso pubblico per Istruttore Direttivo addetto alla comunicazione nell’Area Marina Protetta Capo. Si tratta di un bando di concorso pubblicato dalla Provincia di Crotone il 28 luglio scorso con scadenza dei termini al 7 agosto. La richiesta del sindacato, rappresentato a Crotone da Antonietta Marazziti, nasce dalla "mancanza di adeguata pubblicità a questa selezione pubblica" e la "generica" denominazione di addetto alla comunicazione. La richiesta è contenuta in una lettera inviata al presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, al Dirigente del settore dell’Are Marina Protetta Arturo Crugliano Pantisano, al Responsabile del procedimento, Nilde Megna, al segretario generale Nicola Midonno, al consigliere Provinciale Delegato, Raffaele Gareri.

"Il bando - scrive Marazziti - è stato reso disponibile per un breve periodo di soli 10 giorni (il tempo minimo previsto dal nuovo regolamento sui concorsi pubblici), con una scadenza fissata per il 7 agosto. Sorprendentemente, la pubblicazione è avvenuta esclusivamente sull’albo pretorio dell’ente e nella sezione Amministrazione Trasparente. È importante sottolineare che non vi è alcuna traccia di comunicazione riguardante questa procedura di selezione sulla homepage dei siti istituzionali della Provincia di Crotone e dell’Area Marina Protetta, né su alcun canale ufficiale dei social media dell’ente".

"Considerando il contesto locale, caratterizzato da un elevato tasso di disoccupazione e da una storia di emigrazione giovanile - prosegue la fiduciaria della Figec -, ci si aspetterebbe un impegno massimo da parte della Pubblica Amministrazione nel garantire la dovuta pubblicità a un concorso pubblico. Tale iniziativa avrebbe potuto attrarre un numero significativamente più ampio di candidati elevando la rosa delle professionalità messe a disposizione dell’Ente e, soprattutto, avrebbe rappresentato una buona occasione per dimostrare che la Provincia di Crotone è interessata a pubblicizzare al massimo le opportunità di lavoro, soprattutto quelle finalizzate a valorizzare il territorio. È innegabile, infatti, che un processo di selezione equo richieda un’adeguata divulgazione offrendo a tutti gli interessati di partecipare alle selezioni bandite dalla Pubblica Amministrazione. Non a caso, alla selezione hanno presentato domanda di partecipazione soltanto 19 persone e di esse ben 8 sono state escluse per la mancanza dei requisiti richiesti".

La Figec Cisal Crotone, pertanto, stigmatizza l’adeguata pubblicizzazione della selezione per la quale, "sarebbe stato sufficiente coinvolgere il sindacato per garantire equità nelle modalità procedurali e nei contenuti del bando, oltre che per assicurare un’equa e corretta comunicazione delle opportunità di lavoro".

Inoltre, la Figec evidenzia che "il bando in questione non fornisce alcuna informazione dettagliata riguardo alle mansioni che il vincitore della selezione dovrà svolgere. Aspetto, questo, cruciale e strettamente collegato ai requisiti specifici richiesti". Antonietta Marazziti spiega: "La denominazione “Addetto alla Comunicazione” risulta, infatti, estremamente generica, abbracciando una vasta gamma di attività che richiederebbero competenze specifiche e adeguate. Quel che è certo è che, così come formulato, il bando esclude la possibilità di far svolgere al vincitore attività giornalistiche, con particolare riferimento alla redazione di comunicati stampa ed a tutte le attività di informazione e ufficio stampa. In tal caso, infatti, nel rispetto della legge 150/2000 è obbligatorio richiedere tra i requisiti specifici l’iscrizione all’Albo dei Giornalisti".

Per questi motivi la fiduciaria della Figec esorta i destinatari della lettera "a sospendere in autotutela il concorso in oggetto e valutare la possibilità di revocarlo per riaprire i termini del bando specificando le mansioni che l’addetto dovrà svolgere ed eventualmente rettificando i requisiti di ammissione alla selezione. A nome della Figec Cisal ricordo, infatti, che una procedura di selezione equa e trasparente sia nell’interesse di tutti, soprattutto della Pubblica Amministrazione".