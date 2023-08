Concorso addetto comunicazione Amp, Tomaino: superficialità imbarazzante

CROTONE - Superficialità imbarazzante. In questo modo il segretario provinciale della Uil, Fabio Tomaino, commenta la vicenda del bando di concorso per addetto alla comunicazione dell'area marina protetta. "E’ questo il periodo in cui tutto, o quasi, riposa per le ferie estive, tranne quella parte di pubblica amministrazione che apparentemente decide di offrire nuove opportunità occupazionali al territorio, e lo fa con uno stile ed una timidezza particolarmente riservata" dice Tomaino che poi spiega: "Trattasi di tre bandi di concorso pubblicati dalla Provincia di Crotone il 28 luglio scorso che, invece di garantire la piena divulgazione delle procedure di selezione, attraverso tutti i canali istituzionali e social, si limita a rispettare strettamente i termini di pubblicazione, raggiungendo quindi un limitato numero di soggetti; come accaduto, per esempio, per la selezione di un “istruttore tecnico – cat. C” per il quale, nonostante fosse richiesto il diploma, hanno partecipato appena 4 candidati".

Secondo il segretario provinciale della Uil "l’aspetto più imbarazzante, è la superficialità con cui si tratta la categoria dei giornalisti, ai quali uno dei tre bandi, che prevede l’assunzione di un addetto alla comunicazione, oltre a non offrire un’adeguata pubblicità, non fornisce indicazioni dettagliate sulle mansioni da svolgere. In un settore così strategico e così rilevante come la nostra area marina protetta".

Anche se tutta la procedura eseguita dalla provincia appare legittima, secondo Tomaino "è una questione di etica e morale, soprattutto in una realtà fragile come la nostra in perenne attesa di un riscatto sociale che tarda ad arrivare. Per questo ci saremmo aspettati una presentazione in pompa magna, come avviene per questioni molto meno rilevanti, nelle tante e numerevoli conferenze stampa, dove, in molti casi, si chiede proprio ai giornalisti di essere presenti, per riportare magari fedelmente e con dovizie di particolari narrazioni spesso populistiche".

Dal punto di vista procedurale, però, il segretario Uil fa notare: "Non ci stupisce, poi, il mancato coinvolgimento delle forze sociali, considerato che attendiamo una convocazione del Presidente della Provincia dal primo maggio scorso, quado s'era impegnato pubblicamente a discutere e affrontare congiuntamente le problematiche e le opportunità di sviluppo del nostro territorio, a partire dalle difficoltà che i comuni riscontrano proprio nella progettazione dei fondi del PNRR".

Secondo Tomaino "adesso serve un gesto di umiltà, proprio da parte di coloro che rappresentano l’ente intermedio e sostengono ad ogni piè sospinto che la provincia debba configurarsi come la "house attention" dei comuni e delle persone, ovvero e per esempio, la rielaborazione e la riapertura dei bandi, con il supporto magari delle OO.SS.. Avviando una campagna di informazione che non si limiti esclusivamente alla pubblicazione sull’albo pretorio dell’ente e nella sezione Amministrazione Trasparente, ma che pensi, ove necessario, di intercettare anche coloro che sono giustamente demotivati e distratti da qualche giorno di vacanza sotto l’ombrellone". "Sarebbero altrettanto gradite - conclude Tomaino - le scuse pubbliche a tutta la comunità e ai tanti professionisti che quotidianamente, se pur in condizioni precarie, e nonostante il tentativo di mettere il bavaglio, o di mortificarli, riescono a dare voce al nostro territorio".

Infine un consiglio: "Ci permettiamo di consigliare, al Presidente della Provincia e agli autori dei 3 bandi, la visione dello spettacolo “E’ morto il giornalismo, viva i giornalisti”, una commedia interpretata dagli stessi giornalisti, che andrà in replica il prossimo 28 agosto e che, oltre a regalare qualche momento di allegria, accende i riflettori sul valore dell’informazione. Strumento che, non è mai abbastanza ripeterlo, essenziale per la tenuta della democrazia di questo nostro insufficiente e precario territorio.