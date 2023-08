Rotatorie 'tagliate' sulla statale 106 per permettere i trasporti eccezionali

CROTONE - Chi in questa estate viaggia (per modo di dire) sulla statale 106 oltre al grande traffico ha notato una curiosa singolarità: tutte le rotatorie da Crotone verso Catanzaro sono state 'tagliate'. Una procedura che ha vanificato i lavori ed i soldi spesi in questi mesi per abbellire le rotatorie, ma che ha confermato che evidentemente quelle rotatorie non sono state fatte a regola d'arte. Infatti, il 'taglio' è stato operato per permettere ai mezzi che svolgono trasporti eccezionali (soprattutto pale eoliche) di poter percorrere la statale 106 senza restare bloccati nelle rotatorie. Per essere chiari, comunque, per i trasporti eccezionali le aziende pagano dei pedaggi ai gestori delle strade per cui anche la modifica delle rotatorie entra nel conto. Si spera che le rotatorie vengano sistemate anche per gli automobilisti al fine di aumentare la visibilità e la sicurezza.

Già nel 2021 avevamo fatto notare il problema dei trasporti pesanti che bloccava le rotatorie ricevendo da Anas questa risposta: "è del tutto normale che la presenza di trasporti eccezionali possa, in un qualche modo, turbare il normale svolgimento del traffico veicolare, soprattutto quando l’eccezionalità del trasporto si riferisce alla lunghezza del mezzo (circostanza non frequentissima nella tratta)". Evidentemente deve essere diventata frequente se è stato deciso di tagliare se non tutte, almeno la gran parte delle rotatorie da Crotone fino a Steccato di Cutro. Si tenga presente che il Comune di Isola Capo Rizzuto aveva anche speso 10 mila euro nel 2021 per rendere le rotatorie sulla 106 più decorose.