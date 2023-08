Caccuri, Massimo Cacciari vince la XII edizione del premio letterario con "Paradiso e Naufragio"

CACCURI – La XII edizione del premio letterario Caccuri si è conclusa con la vittoria di "Paradiso e Naufragio" di Massimo Cacciari (Einaudi). Al secondo posto, pari merito, gli altri tre titoli finalisti: "Age Pride. Per liberarci dai pregiudizi sull'età" di Lidia Ravera (Einaudi), "Testa alta, e avanti" di Gaia Tortora (Mondadori) e "Scontenti. Perché non ci piace il mondo in cui viviamo" di Marcello Veneziani (Marsilio). I quattro sono stati omaggiati della torre d'argento, simbolo della manifestazione, forgiata dall'orafo Michele Affidato.

Domenico Dara, lo scrittore originario di Girifalco e importante voce della letteratura nazionale con il suo "Malinverno" (Feltrinelli) ha ricevuto il premio Narrativa. Vinicio Marchioni, fra gli attori italiani più apprezzati da registi e critica, si è aggiudicato il premio Letteratura e Cinema. A Stefania Battistini, inviata del Tg1 sul fronte ucraino, il premio Giornalismo e Letteratura per il libro "La guerra ingiusta" (Piemme). Infine, premio Letteratura e Musica a Diodato, ospite speciale, che ha concluso la manifestazione proponendo i suoi più grandi successi.

Il programma della XII edizione del premio Caccuri, organizzato dall'Associazione dei Caccuriani, ha unito letteratura, musica, cabaret ed enogastronomia in un'ottica di contaminazione tra locale e globale e di promozione turistica del territorio. La serata finale è stata condotta da Alberto Matano e Roberta Morise.