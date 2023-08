Cirò Wine Festival, un successo. Librandi: il Gaglioppo non ha niente da invidiare agli altri

CIRO' MARINA - Un'edizione straordinaria quella appena conclusa del Cirò Wine Festival. La denominazione enologica più antica di Calabria ha chiuso con un bagno di folla senza precedenti l'edizione 2023 dell'evento ideato dal "Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini Cirò Doc e Melissa Doc" che dal primo al 10 agosto ha raccontato ad una platea variegata di appassionati, turisti e wine lovers la forza autentica del Gaglioppo.

Le cantine protagoniste dell'evento si sono ritrovate nella suggestiva cornice dei Mercati Saraceni proponendo i banchi d'assaggio agli amanti del Gaglioppo e degli altri vitigni autoctoni della Doc arrivati a Madonna di Mare da ogni parte della Calabria e anche da fuori regione, ed unendo l'assaggio dei vini alla musica d'autore di Peppe Voltarelli che ha conquistato il pubblico con le sue canzoni.

"Quando un vino è unico come il Gaglioppo non ha nulla da invidiare a nessuno" ha dichiarato Luca Gardini, il wine killer del vino italiano. Anche Luciano Pignataro, grande conoscitore dell'enogastronomia del Sud, ha ribadito la qualità del Gaglioppo e la sua "longevità che gli permette di esprimersi nel tempo con grande qualità, dimostrando il suo carattere di unicità". Chiara Giannotti di Vino tv ha sottolineato il "grande fermento ed entusiasmo dei produttori che insieme vogliono comunicarsi al meglio"."Siamo contenti e molto soddisfatti di questa edizione" ha commentato il presidente del Consorzio di Cirò, Raffaele Librandi.

"Come abbiamo sentito dire dagli ospiti di questa edizione, dobbiamo essere orgogliosi del nostro territorio e del nostro vitigno, unico al mondo, verso il quale profondiamo azioni di promozione sempre più mirate non solo in Calabria ma anche in Italia e all'estero, con iniziative che puntano a fare scoprire ai consumatori e i giornalisti le peculiarità del Gaglioppo".

Le cantine partecipanti: 'A Vita, Antichi Vigneti Sculco, Baroni Capoano, Brigante, Cantina Malena, Cantine Campana, Cantine Dell'Aquila, Cantine De Mare, Cantine Strangi, Cantine Vulcano, Caparra&Siciliani, Cataldo Calabretta Viticoltore, Cerminara, Enotria, Esposito Vini, Fezzigna Vini, Ippolito 1845, La Pizzuta Del Principe, Librandi, Maddalona Del Casato, Mimmo Vinci, Rocco Pirito, Romano & Adamo, Salvatore Caparra Vini, Santa Venere, Senatore Vini, Sergio Arcuri, Tenuta Del Conte, Tenuta Renda, Tenuta Santoro, Vigneti Ferraro, Vigneti Vumbaca, Vini Giuseppe Pipita.