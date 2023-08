Kroton Jazz festival apre col botto con la Diffusion Jazz Band, Scida e la Banda Osiris

CROTONE - E' iniziato con il botto il Kroton Jazz festival, manifestazione 'recuperata' dal Comune di Crotone. Il 10 agosto, nella notte di San Lorenzo, sono brillate le stelle della musica jazz grazie Diffusion Jazz Band ed a Umberto Scida. Artisti made in Crotone ai quali è toccato aprire il festival nella villa comunale. E lo hanno fatto con la qualità che da sempre li contraddistingue: Giancarlo Cuomo (sax e voce) Pino Giancotti (batteria), Romeo Proietto (basso) e Gianni Ciampà (chitarra) hanno presentato al numeroso pubblico un programma che raccoglieva alcuni dei più importanti brani jazz. Lo hanno fatto con la partecipazione straordinaria di Umberto Scida, performer, cantante di operetta ma, per questa occasione, crooner di gran talento che si è emozionato nel cantare nella sua città. Scida, partito da Crotone, ha cantato in tutto il mondo: dal Giappone all'Uruguay, dalla Spagna al Brasile, in Francia. Molto bella la versione di Over the reimbow che Scida ha cantato accompagnato dalla chitarra di Giampà.

Scida e la Diffusion jazz band hanno fatto da apripista alla Banda Osiris. Un gruppo di irriverenti maestri di musica che da 43anni calca i palcoscenici italiani e del mondo con uno spettacolo tar cabaret e concerto. La Banda Osiris, infatti, nasce nel 1980 a Vercelli. Nei primi anni di attività si dedica prevalentemente a spettacoli di strada. L’originalità della proposta che fonde musica, teatro e comicità riscuote un immediato successo tanto da diventare anche un fenomeno televisivo. A Crotone hanno proposto lo spettacolo 'Dolenti note' che, nella loro tipica ironia, racconta le difficoltà dei musicisti. Sandro Berti (mandolino, violino, trombone), Gianluigi Carlone (voce, sax), Roberto Carlone (trombone, pianoforte), Giancarlo Macrì (percussioni, batteria, bassotuba) hanno dimostrato di poter fare quello che vogliono con le note e gli strumenti: perfino far danzare un basso tuba insieme a tromboni e sax. Risate e applausi a scena aperta dal pubblico della villa comunale che, per Giancarlo Macrì è stato “il miglior pubblico mai visto... a Crotone”. Venerdì 11 secondo appuntamento con il Kroton Jazz festival dalla 19,30 con 'Jazz & Wine' e la musica di Pino Delfino & Joy De Vito duo; alle 21,30 Francesco Scaramuzzino Quartet e alle 22:30 il Bud Bass Trio.