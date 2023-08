Parco archeologico Capo Colonna, i Los Suenos Project omaggiano il mito di Astor Piazzolla

Lunedì 14 agosto alle ore 21 nel Giardino di Hera del Museo archeologico di Capo Colonna omaggio ad Astor Piazzolla, uno dei più grandi compositori e musicisti di tango della seconda metà del ventesimo secolo. I Los Suenos Project interpreteranno le più belle musiche di El Gato, brani immortali come “Soledad” e “Chiquilin de bachin” riproposti in una versione per sassofoni, voce solista, percussioni e archi.

L'orchestra dei Los Suenos Project è formata da Giovanni De Luca (sassofono), Paula Souto Giudici (voce solista), Marco Ginese (percussioni) ed un ensemble di archi di sette elementi composto da Giorgia Sabatini, Ileana Rende, Ivana Comito e Michele Tisei ai violini, Adriano Scaccia alla viola, Daniele Laro e Pasquale Pellegrino ai contrabbassi.

Il concerto è promosso da Traiectoriae per l’Opera musica festival delle rapsodie agresti Calabriae in collaborazione con il consorzio Jobel.