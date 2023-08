Serie C, 'Chi vive d'amore', da lunedì 21 agosto il Crotone avvia la campagna abbonamenti

L'Fc Crotone è pronto a dare il via alla nuova campagna abbonamenti “Chi Vive d’Amore”. Una frase significativa, che esprime la passione unica che i tifosi del Crotone hanno dimostrato di saper vivere e trasmettere, tratta dal testo dell’iconico inno cantato ogni domenica dalla curva: tutti i traguardi raggiunti in questi anni sono arrivati come un’onda a tinte rossoblù capace di travolgere tutto e tutti. Confermati i prezzi, estremamente accessibili, della passata stagione: gli squali hanno più che mai bisogno del sostegno dei tifosi

Prezzi

Dove e Quando

Fase di prelazione

Riservata ai vecchi abbonati, con possibilità di usufruire dello sconto sul rinnovo e di preservare il proprio posto, da lunedì 21 agosto alle ore 10,00 fino a domenica 27 agosto compreso.

Fase prelazione + vendita libera

Continua la possibilità per i vecchi abbonati di usufruire dello sconto e di preservare il proprio posto, ma è possibile anche sottoscrivere nuovi abbonamenti sui posti non occupati dalla prelazione. Aperta da lunedì 28 agosto fino a giovedì 31 agosto compreso.

Vendita libera

Per i vecchi abbonati resta comunque la possibilità di usufruire dello sconto, ma non quella di preservare il posto. Aperta da venerdì 1 settembre fino a domenica 10 settembre, giorno della prima partita di campionato in casa.

L’abbonamento è sottoscrivibile presso il Ticket Point FC Crotone di via G. Di Vittorio, nei punti vendita VivaTicket e online sul sito web vivaticket.com.

Il Ticket Point FC Crotone via G. Di Vittorio osserva i seguenti orari: da lunedì a venerdì aperto dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00.

Fase di prelazione

La prima fase è riservata ai vecchi abbonati che possono godere delle tariffe agevolate e avere garantito lo stesso posto della scorsa stagione.

Durante la fase di prelazione è possibile scegliere il proprio posto in qualsiasi settore al prezzo “vecchio abbonato” dell’eventuale nuovo settore scelto.

È anche possibile cambiare posto, ma solo scegliendo tra quelli non occupati dalla prelazione e solo presso il Ticket Point.

Rinnovo dopo la fase di prelazione

Anche in occasione della vendita libera rimangono in vigore gli sconti previsti per i vecchi abbonati.

Ridotti

Possono usufruire della Tariffa Ridotta gli Under 18 (sono considerati aventi diritto i nati dal 01/07/2005 in poi) e gli Over 65 (sono considerati aventi diritto i nati entro il 01/07/1958).

Tariffe Family

Le Tariffe Family, sottoscrivibili in tutti i settori e anche nella fase di prelazione (solo per i vecchi abbonati), permettono ad un intero nucleo familiare (minimo 3 persone) di abbonarsi a prezzi molto vantaggiosi. L’attivazione è subordinata alla compilazione in autocertificazione di un modulo (che può essere ritirato presso il nostro Ticket Point o scaricato nella pagina web del club. La composizione standard è: 1 abbonamento a “prezzo adulto 1” (scontato come per un rinnovo abbonamento) + 1 abbonamento a “prezzo adulto 2” (ulteriormente scontato rispetto al “prezzo adulto 1”) + 1 abbonamento a “prezzo minore di 18 anni”. Ma si può sottoscrivere anche senza la presenza di un minore: 1 abbonamento a “prezzo adulto 1” + 2 abbonamenti a “prezzo adulto 2”. Infine è possibile accedere alle Tariffe Family anche a nuclei familiari maggiori di 3 persone: gli adulti aggiuntivi avranno sempre il “prezzo adulto 2”, i minori sempre il “prezzo minore di 18 anni”.

Tessera del Tifoso

Per sottoscrivere l’abbonamento alla stagione sportiva 2023/24 non è obbligatorio essere in possesso della Tessera del Tifoso. Tuttavia questa potrà essere resa obbligatoria, secondo le disposizioni degli organi competenti, per alcune trasferte.

Nel caso in cui la tessera sia in corso di validità al momento della sosttoscrizione dell’abbonamento questo può comunque, a discrezione del tifoso, essere “caricato” sulla propria Tessera del Tifoso / Fidelity Card. Se invece la tessera risultasse scaduta, viene rinnovata a titolo gratuito contestualmente al rinnovo dell’abbonamento. Infine, qualora la tessera risultasse valida al momento della sottoscrizione ma in scadenza durante il corso della stagione sportiva 2023/24, l’abbonamento è comunque “caricato” sulla tessera, che potrà però essere utilizzata SOLO per l’accesso alle gare casalinghe fino al termine del campionato.

Pertanto per assistere alle gare presso lo Stadio “Ezio Scida” l’abbonato dovrà alternativamente accedere ai tornelli: