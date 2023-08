Scontro frontale sulla Statale 106: un morto e tre feriti gravi

CROTONE - E' di un morto e tre feriti gravi il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte del 12 agosto sulla statale 106. La vittima, della quale non sono state rese note le generalità, era a bordo di una delle due vetture che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un altro mezzo nel tratto compreso tra l'autovelox alla fine della discesa di Sant'Anna e lo svincolo per Cutro.

Sul posto sono accorse le ambulanze del Suem 118 i cui medici hanno constatato il decesso di una persona e provveduto a soccorrere altre tre persone che sono state trasportate al pronto soccorso di Crotone: due in codice rosso ed una in giallo. Le vittime sono state estratte dalle auto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone che hanno poi messo in sicurezza l'intera area. La Polizia stradale ha svolto i rilievi. Il traffico è stato rallentato perché il transito è stato a senso alternato.