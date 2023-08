Abusivismo, il sindaco di Isola: stupisce commissariamento da parte della Regione

ISOLA CAPO RIZZUTO - "Una decisione drastica che si sarebbe potuta discutere prima con i comuni interessati". Così il sindaco di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, commenta il commissariamento dell’ufficio urbanistico comunale da parte della Regione Calabria a causa del mancato adempimento di alcuni procedimenti contro l'abusivismo edilizio.

“Nella serata di ieri – afferma il Sindaco Maria Grazia Vittimberga - con molto stupore, siamo venuti a conoscenza per mezzo stampa di questo commissariamento da parte della Regione Calabria inerente il settore urbanistico. Il Presidente avrebbe potuto convocare i Sindaci e cercare di trovare una soluzione, come già successo per altre questioni. Sarebbe stato un segno di rispetto verso le istituzioni, verso i Sindaci quotidianamente in trincea, e comunque una forma di confronto positivo tra Regione e Comuni”. “Ci sorprende – continua il Sindaco – che Isola Capo Rizzuto da comune modello per la Regione Calabria sia passato a comune inadempiente. Il nostro comune, grazie al lavoro dello stesso settore urbanistico guidato dall’Assessore Giuseppe Fera, professore emerito di Urbanistica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, è stato invitato dalla stessa Regione alla XIV biennale delle città e degli urbanisti d’Europa, che si terrà a fine anno a Napoli”.

“Comunque – prosegue il primo cittadino - siamo sereni e stiamo già esaminando tutti gli atti per capire dove si è bloccata la comunicazione con la Regione, considerando che gli uffici hanno eseguito una serie di adempimenti, tra quelli contestati, che però non sono stati trasmessi alla Regione”.

Il Sindaco, con dati alla mano dopo un confronto con gli uffici, ribadisce quanto l’ente abbia lottato nel contrasto all’abusivismo sin dall’insediamento di questa amministrazione, con statistiche che si riferiscono al periodo pre e post commissariamento: “Questo ente – sottolinea la Vittimberga - ha iniziato un percorso virtuoso con l’approvazione del PSC nel 2020, primo vero strumento urbanistico del territorio che in Calabria hanno solo cinque comuni; successivamente sono partiti gli iter per il piano spiaggia e i piani particolareggiati attuativi, primo comune in Calabria a metterli in atto, necessari come deterrente ulteriore al contrasto all’abusivismo edilizio costiero; Siamo, inoltre, uno dei pochi comuni che abbiamo seguito alla lettera la legge regionale in merito rigenerazione urbana attraverso la perimetrazione degli ambiti dove attuarlo per fermare quel tipo di edilizia selvaggia che è stata effettuata negli ultimi 50 anni. Ci sarebbe piaciuto che nella valutazione fossero stati valutati anche questi elementi che fanno del nostro ufficio un esempio positivo ed evidenziano il contrasto all’abusivismo messo in atto dalla mia amministrazione”.

Maria Grazia Vittimberga ridadisce: “Grazie al PSC – evidenzia il Sindaco - c’è stato un netto aumento di richieste di sanatoria, permessi e licenze edilizie, in quest’ultimo caso siamo passati da una media di 17 richieste nel periodo antecedente al commissariamento a più di 200 nel 2022: con aumenti graduali anno per anno. I cittadini sono riusciti a risanare i loro manufatti abusivi attraverso il ripristino dello stato dei luoghi, rendendo i fabbricati conformi dal punto di vista urbanistico e demolendo le parti non sanabili”.

Per quanto riguarda i controlli della Polizia Locale il sindaco sottolinea "negli ultimi due anni sono stati effettuati centinaia di controlli in merito al contrasto all’abusivismo edilizio, tra questi sono state trasmesse 50 informative di reato alle Procure competenti. In merito ai controlli espletati dagli organi di Polizia Giudiziaria si è riscontrato anche un netto aumento dei soggetti in possesso dei relativi titoli autorizzativi”. “In conclusione – Chiude il Sindaco - abbiamo iniziato un percorso di lotta all’abusivismo già prima che il Presidente Occhiuto prendesse a cuore la vicenda e sensibilizzasse i comuni a muoversi in tal senso. Proprio per questo ci meraviglia la nomina del commissario ma allo stesso tempo non ci spaventa, siamo per il rispetto delle regole e siamo coscienti del grande lavoro messo in campo dall’ufficio composto da grandi professionisti. Pertanto, dopo aver fatto valere le nostre ragioni nelle sedi opportune, la parte politica, la Polizia Municipale e l’ufficio urbanistico saranno comunque al fianco del commissario per continuare il lavoro messo in campo dall’amministrazione improntato al pieno rispetto delle regole”.