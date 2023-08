Abusivismo edilizio, i comuni commissariati erano stati già diffidati diverse volte

I Comuni calabresi, tra i quali Isola Capo Rizzuto, commissariati per inerzia sul fronte dell'abusivismo edilizio erano stati avvertiti diverse volte prima che la Regione deliberasse di affidarsi ai commissari ad acta. Lo scrive il dirigente del Dipartimento territorio e tutela dell'Ambiente della Cittadella, Salvatore Siviglia.

"I Comuni - scrive Siviglia - -avevano ricevuto una diffida, in relazione ad alcune opere abusive, il 17 settembre 2020 attraverso un decreto del presidente pro-tempore di allora. A seguito di quel Dpgr solo alcuni Comuni interessati si sono pronunciati in merito all'atto notificato. Ad adiuvandum, esclusivamente ai fini di una maggiore efficace dell'azione amministrativa, ancorché non richiesto dalla vigente normativa, il 26 agosto del 2021, il competente Settore regionale ha proceduto ad inviare una nuova diffida agli enti interessati, a seguito della quale alcuni ulteriori Comuni si sono pronunciati in merito all'atto notificato, mentre altri hanno perpetrato la loro inerzia".

"Risulta evidente che, un Comune, qualora nelle more avesse adempiuto, avrebbe dovuto trasmettere i relativi atti alla Regione, soprattutto in presenza di ben tre diffide ad adempiere" aggiunge il dirigente. Così non è stato, di conseguenza, "il governo regionale, presieduto dal governatore Occhiuto, ha ritenuto di dover dare seguito alla legislazione vigente con la nomina dei commissari ad acta di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 403 del 10/03/2023, che, pertanto - sottolinea Siviglia - deve ritenersi assolutamente e pienamente legittima".