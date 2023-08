Bandi lampo alla Provincia, la risposta della rappresentante della Figec: abbiamo ottenuto quello che volevamo

A stretto giro di posta, Antonella Marazziti, fiduciario della Federazione italiana giornalismo editoria comunicazione (Figec) della Cisal per la provincia di Crotone, replica al comunicato sui bandi di assunzione diramato dall'Amministrazione provinciale, ricordando di aver semplicemente chiesto la revoca in autotutela del concorso e la riapertura dei termini del bando nel quale, tra l’altro, non sono state indicate le mansioni che l’addetto dovrebbe svolgere. E scrive...

"Un chilometrico 'comunicato stampa', scritto in prima persona dal presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari – almeno così si intuisce – ma firmato genericamente 'L’Amministrazione Provinciale di Crotone', per replicare alle legittime richieste di chiarimento della Figec Cisal, Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione, sul concorso pubblico per 'Istruttore Direttivo Addetto alla Comunicazione nell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto', categoria D posizione economica D1, pubblicato il 28 luglio scorso con scadenza della presentazione delle domande il 7 agosto".

"Cinque pagine di insinuazioni e gratuite accuse per giungere alla conclusione da noi richiesta: 'In conclusione, – scrive testualmente il Presidente della Provincia di Crotone – in merito al basso numero di partecipanti ai bandi pubblicati, mi sento di condividere le osservazioni, non certo il metodo (!) che inducono ad una riflessione, ovvero che, se possibile, bisognerà adoperarsi per riaprire i termini. Non c’è dubbio che l’obiettivo è ottenere un numero più alto possibile di partecipanti... Chiederò, quindi, al Dirigente del Settore Competente ed al Segretario Generale, di interfacciarsi con il Ministero e verificare la possibilità di operare in tal senso, ovvero con una riapertura dei termini, non modificando i bandi e cercando di spiegare meglio le mansioni'".

"Senza scadere al livello di chi lancia gratuite accuse nei confronti di chi ha 'osato' chiedere quanto, di fatto, il Presidente della Provincia di Crotone ha finito per fare proprio – conclude il Fiduciario della Figec Cisal di Crotone – ci limitiamo, infine, a sorridere per la 'lezioncina' sulla legge 150/2000. Al presidente della Provincia ribadiamo di aver semplicemente chiesto se tra le mansioni che dovrà svolgere 'l’addetto alla comunicazione' vi siano o meno attività riconducibili al lavoro giornalistico. E, in caso affermativo, di prevedere nel bando l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti. Ferrari, infatti, prima di dare lezioni dovrebbe sapere che i 'comunicati stampa' sono lavoro giornalistico ed a scriverli devono essere solo i giornalisti".