Crotone, attivato codice viola: ragazza abusata nella notte di San Lorenzo

CIRO' MARINA - Da notte dei desideri a notte da incubo. L'ultima notte delle stelle, quella di San Lorenzo del 2023, resterà per sempre un terribile ricordo per una giovane donna che si trovava a vivere un momento spensierato sulla spiaggia di Cirò Marina, tra falò, musica e probabilmente anche alcol o qualcosa di più pesante che deve avere messo a tacere i freni inibitori. Qualcuno ha infatti usato l'entusiasmo della notte di festa per legittimare un momento di violenta trasgressione proprio su di lei e sul suo corpo, segnandola per sempre: la giovane donna è stata brutalmente abusata. Le voci parlano di violenza di gruppo sulla spiaggia, ma fonti ufficiali rimangono con le bocche cucite, ammettendo l'episodio di violenza sessuale ma senza parlare proprio di violenza di gruppo. La donna, maggiorenne, è stata accompagnata in pronto soccorso e refertata dal medico di turno al codice viola. Sull'accaduto è stata coinvolta l'autorità giudiziaria e sono in corso delle indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Cirò Marina. Pertanto sulla vicenda vige il più assoluto riserbo.