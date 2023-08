Kroton jazz, Telesforo incanta la Villa, l'abbaccio con Cammariere, il sindaco che annuncia un "grande evento" ma "per ora non vi dico cos'è"

Un lungo abbraccio tra Sergio Cammariere e Gegè Telesforo ha suggellato l'ultimo appuntamento del Kroton Jazz Festival, una serata di grande musica con le funamboliche interpretazioni vocali del bluesman foggiano supportate dallo strepitoso ritmo di una band formata dai migliori talenti giovanili del panorama musicale italiano ed oltre. Cammariere, reduce dal concerto di Catanzaro della sera prima dove aveva raccolto oltre diecimila spettatori, ha assistito in prima fila nella villa Comunale di Crotone alla performance di Telesforo, suo grande amico dai tempi del Big Mama, il music club di Roma ritrovo di musicisti dalla fine degli anni Ottanta, al quale l'eclettico artista pugliese ha dedicato il suo ultimo lavoro, Big Mama Legacy, un omaggio al blues, dalle radici del Delta all'elettrico di Chicago, e al jazz groovy fine anni cinquanta della Blue Note Records.

"Questa sera vi suoneremo dei blues e alcuni… non blues" ha annunciato dal palco Gegè Telesforo mutuando uno dei suoi miti, Duke Ellington. E così è stato... Un'ora e mezza di musica scatenata e raffinata allo stesso tempo, irriverente e colta come la sua voce ha catturato l'attenzione del pubblico radunato nel parterre e sugli spalti, molti giunta appositamente da fuori città per ascoltarlo. Le sue improvvisazioni vocali sono state uno spettacolo nello spettacolo. Con la sua voce riesce a fare quello che vuole. Ed anche a Crotone, ove ve ne fosse ancora bisogno, si è confermato un campione di scat singing, l'imitazione vocale dei fraseggi strumentali. Bellissima la conclusione del concerto quando, richiamato a gran voce per il bis, ha duettato con ognuno dei suoi musicisti prima di ringraziarli, abbracciarli e congedarli uno alla volta dal pubblico.

Uno spettacolo meraviglioso all'ombra della possente fortificazione del castello di Carlo V, muto testimone dell'evento in una deliziosa sera d'estate, come ha detto il sindaco Enzo Voce chiamato per un saluto al pubblico tra l'esibizione della Bruno Marrazzo Band e la Big Mama Legacy. Una volta tanto, Voce, che era accompagnato dalla gentile consorte, ancorché su di giri per l'evidente successo della rassegna jazzistica, rispolverata dopo circa venti anni d'oblio dall'ultima edizione organizzata da Lino Patruno, non è andato oltre il seminato, limitando il suo intervento ai ringraziamenti di rito all'organizzazione, pubblica e privata, per l'indubbia riuscita della manifestazione, ad un doveroso saluto a Sergio Cammariere ed all'annuncio, a proposito di collaborazione con quest'ultimo, di un grande evento che avrà luogo a Crotone. "Ma che ancora non vi dico" ha concluso.

Ma chi sono i quattro giovani musicisti Doc, tutti sfornati dai conservatori e da prestigiose accademia musicali italiane ed internazionali che hanno accompagnato per oltre un'ora e mezza Gegè (all'anagrafe Eugenio Roberto Antonio) Telesforo? Eccoli: Vittorio Solimente, pianoforte e tastiere (figlio d'arte: il papà è direttore d'orchestra); Michele Santoleri, batteria (una macchina da guerra); Christian Mascetta, chitarra (se fosse ancora vivo, Alvin Lee non riuscirebbe a tenergli testa): i gemelli Matteo, tromba, e Giovanni, sassofono, Cutello (figli, poco più che ventenni, di un architetto siciliano con la passione del jazz che li ha avviati alla musica a sette anni di età).