Università, medicina a Cosenza, c'è il sigillo del ministero, si parte quest'anno con 178 posti

Il ministero dell’Università e della ricerca ha messo il sigillo finale alla nascita del nuovo corso di laurea in medicina e chirurgia Td (tecnologie digitali) dell’Università della Calabria. L’Unical ha bruciato le tappe per ottenere in pochissimo tempo le autorizzazioni necessarie a fare partire il corso di laurea nell’anno accademico 2023/2024.

Il percorso universitario è articolato in sei anni, al termine dei quali si consegue la laurea magistrale in medicina e chirurgia Td (tecnologie digitali). Il corso permette di conseguire anche la laurea triennale in ingegneria informatica, curriculum bioinformatico, con ulteriori 5 esami da sostenere nell’arco dei sei anni del corso di studi.

Le lezioni si terranno presso il Polifunzionale dell’Unical, mentre le attività di tirocinio professionalizzante si svolgeranno principalmente presso l’Azienda ospedaliera di Cosenza, avvalendosi anche delle strutture sanitarie dell’Asp della provincia e nell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Inrca).

I posti a disposizione sono 178, dei quali 103 per il corso esclusivamente Unical e 75 per il corso interateneo già attivo da due anni con l’Umg di Catanzaro. Gli studenti che supereranno i test di ammissione potranno scegliere se iscriversi al corso che si svolgerà interamente all’Unical o quello interateneo, che prevede, invece, i primi tre anni all’Unical e gli altri tre a Catanzaro presso l'Università Magna Grecia.

"Il nostro progetto per la sanità – spiega il rettore Leone – vuole andare ben oltre l’attività formativa, prima missione delle università, abbracciando in pieno anche la ricerca e la terza missione, ovvero l’apertura verso il territorio. La sanità regionale, purtroppo, non riesce spesso a garantire servizi soddisfacenti e fa i conti con un tasso altissimo di migrazione".