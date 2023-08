Coppa Italia, Crotone ko ai supplementari con la Cremonese. Non basta l'acuto di Tumminello

Il Crotone abbandona la Coppa Italia alla prima uscita. Ma lo fa con l’onore delle armi, arrivando fino ai supplementari sognando ad un certo punto l’idea di proseguire l’avventura. Poco male, comunque, perché nel personale data base di Zauli restano buone indicazioni in prospettiva campionato, a dispetto di un organico ancora tutto da definire.

A Cremona l’allenatore sceglie il canonico 4-2-3-1 con Dini tra i pali, Spaltro e Giron sugli esterni con Papini e Bove centrali. In mezzo al campo Awua e Vitale mentre a supportare l’unica punta Tumminello la scelta è caduta su Tribuzzi, Rojas e D'Ursi.

Pronti via e il Crotone passa subito avanti grazie ad un acuto di Tumminello, bravo a capitalizzare una manovra dei rossoblù in verticale. L’attaccante si dimostra subito in palla, così come emerge l’atteggiamento e la personalità di una squadra che gioca a viso aperto al cospetto di una rivale di categoria superiore e retrocessa dalla massima categoria. Il vantaggio della squadra di Zauli dura però poco, perché col tempo la Cremonese recupera spazio e campo e trova il pareggio con Afena-Gyan. La partita viaggia sui binari dell’equilibrio, che perdura anche nella seconda frazione. Il Crotone mantiene atteggiamento e personalità per provare a riportarsi avanti e proseguire nella manifestazione. E così la sfida resta equilibrata, anche oltre i tempi regolamentari. Il pareggio provvisorio spinge le squadre ai supplementari, e soltanto a questo punto il Crotone paga dazio subendo due reti in pochi minuti che indirizzano la qualificazione verso Cremona. Per i rossoblù qualche rimpianto ma la consapevolezza di un impianto valido ma che va evidentemente ancora implementato e perfezionato.

CREMONESE 3

CROTONE 1

dopo tempi supplementari

MARCATORI: 7’pt Tumminello (Cro), 30’pt Afena-Gyan (Cre), 15’pts Vazquez (Cre), 12’sts Pickel (Cre)

CREMONESE: Sarr; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili (1’st Ravanelli), Quagliata; Collocolo (11’pts Pickel), Bertolacci (49’st Sekulov), Castagnetti (1’st Tsadjout), Zanimacchia (32’st Milanese), Vazquez, Afena-Gyan (14’st Buonaiuto). A disp.: Saro (GK), Jungdal (GK), Valeri, Ciofani, Ghiglione, Ndiaye. All. Ballardini

CROTONE: Dini; Spaltro (14’st Giannotti), Papini, Bove (1’pts Gigliotti), Giron; Felippe (29’st Awua), Vitale; Tribuzzi, Rojas (14’st Bruzzaniti), D’Ursi (1’sts); Tumminello (29’st Chiarella). A disp.: D’Alterio (GK), Lucano (CK), Crialese, Mondonico, Schirò, Pannitteri. All. Zauli

ARBITRO: Zufferli di Udine