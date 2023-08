Cirò il 21 agosto "Il vincitore dei demoni" , rappresentazione sulla vita di San Nicodemo

CIRO' - Andrà in scena il 21 agosto in piazza Pugliese alle ore 21.30 la rappresentazione storico musicale "Il vincitore dei demoni" sulla vita di San Nicodemo scritto e diretto da Margherita Esposito. L'allestimento è curato dalla "Compagnia del santo",. Si tratta di una recita in costume al cui termine ci sarà una serata medievale finale con musica vino (tanto) e balli nella speranza del rinnovo del gemellaggio con la comunità di Mammola (Rc)

"Un'iniziativa culturale ma anche molto divertente - scrive la regista Margherita Esposito - tesa a valorizzare la figura di un Santo carismatico e all'avanguardia sui temi dell'accoglienza e la difesa dei diritti dei popoli e dei deboli contestualizzato ad oggi con il tema dell'immigrazione e che è promossa dall'Associazione "Giovanni Paolo II" di Cirò in collaborazione con l'associazione VivaVisione". Il progetto ha una valenza sociale di integrazione e socializzazione; si avvale di attori dilettanti ma straordinariamente bravi e volenterosi che stanno sfidando la calura e il termometro schizzato a 40 gradi per provare e riprovare in questi giorni. Si ritorna dunque dopo la prima edizione messa in scena il 1 luglio 2017.