A Le castella due giornate dedicate ai nuovi talenti della moda

Nella versione rinnovata, quest’anno Arcadia prevede la partecipazione di dieci Fashion Designer provenienti da diverse parti di Italia ma anche dallo stesso territorio calabrese, scelti accuratamente da un’apposita giuria in seguito ad un bando nazionale pubblicato nel mese di aprile. L’obiettivo è far sì che i giovani aspiranti che vogliono spiccare nel mondo della moda possano confrontarsi, attraverso una competizione sana e performance artistiche sul tema del “Il Sacro e il Profano”.

Arcadia è un’associazione nata nel 2023, per volere del presidente Antonio Guerrieri, per creare eventi che prevedono la partecipazione di giovani talentuosi. Arcadia è rappresentata da otto giovani ragazzi e ragazze calabresi il cui obiettivo comune è quello di valorizzare il loro territorio: si tratta di uno spazio dedicato a giovani esordienti della moda con un grande amore per la propria terra e per l'arte.