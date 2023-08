Gianni Morandi fa cantare con i suoi successi il pubblico di Le Castella

ISOLA CAPO RIZZUTO - Duemila persone hanno assistito al concerto di Gianni Morandi svolto al porto di Le Castella il 16 agosto. Un buon risultato n on9stante i prezzi molto alti dei biglietti (dai 90 ai 50 euro) che forse potrebbero essere ritoccati per permettere a più persona di assistervi. Sono state comunque due ore di spettacolo durante le quali l'infaticabile Gianni Morandi non si è certo risparmiato proponendo al pubblico i suoi vecchi e nuovi successi. Dopo l'apertura con una della sue ultima canzoni firmate da Jovanotti, "L'Allegria", Morandi ha fatto cantare la platea con “Fatti mandare dalla mamma”, “C’era un ragazzo”, “Uno su mille”, ma anche “Banane e Lamponi”. Tre gli altri brani anche "Caruso" ed un medley dei suoi successi dagli anni 60 al 2000 (Canzoni stonate, Non so degno di te, La Fisarmonica). Come sempre Morandi raccoglie consensi in un pubblico variegato: dai giovanissimi ai suoi fans della prima ora. Prima dell’evento musicale Gianni Morandi si è intrattenuto con il Sindaco Maria Grazia Vittimberga dimostrando, come noto, di essere personaggio alla mano e molto cordiale e non si è mai tirato indietro con i fans ai quali ha regalato selfie.

Morandi ha anche incontrato l’amico di vecchia data, Michele Affidato. Il maestro orafo ha voluto donare a cantante, che già in passato ha ricevuto molti riconoscimenti firmati Affidato, la colonna d’oro “per l’impegno e la passione e la sua musica, che ha ispirato e continua ancora oggi ad ispirare intere generazioni”, ha affermato lo stesso orafo.

Felice della serata anche il Sindaco Maria Grazia Vittimberga: “Gianni è stato e continua ad essere un’icona della musica italiana per tutti noi, siamo davvero felici di essere riusciti a portarlo qui, non era facile e per questo ringraziamo anche l’agenzia di Gianluigi Fabiano”. “Fino ad oggi – continua il Sindaco – il Ti Porto a Le Castella sta dando grandi risultati coinvolgendo persone di tutte le fasce di età, un percorso, questo dei grandi eventi, iniziato due anni fa con l’obiettivo di crescere sempre di più e diventare punto di riferimento in Calabria per i grandi artisti. Quest’anno abbiamo coinvolto anche Capo Rizzuto con alcuni grandi eventi come Enzo Salvi, Uccio De Santis, Valentina Persia e Fiordaliso”. “Giovedì 18 – conclude il primo cittadino – ci aspetta un altro straordinario show dedicato a tutti con la musica dei Teenage a Dream e domani la chiusura con lo spettacolo del grande attore Maurizio Casagrande”.