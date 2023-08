Forum day, a Cirò Marina il 21 una giornata dedicata al turismo delle radici

Cirò Marina - Un’intera giornata dedicata al turismo delle radici. E' quella che si terrà il 21 agosto a Cirò Marina dove dalle 10 alle 21 si svolgerà il Forum Day. Sarà un emozionante “Nostos”, un viaggio di ritorno alla scoperta di territori crocevia di popoli, culture e tradizioni che hanno solcato il Mediterraneo in tremila anni di storia. E verrà dedicata un’attenzione particolare alle tradizioni, remote e attualissime, dell’enogastronomia calabrese.

Arcadi, Enotri, Achei, e poi Romani, Bizantini, Arabi, Normanni saranno rievocati da archeologi, antropologi, storici e linguisti. Ma anche da una qualificata “squadra” dei “Cuochi Pitagorici” guidati da Salvatore Murano; Gaetano Alia, Luigi Ammirati, Vincenzo Murano, Luigi Quintieri, Pierluigi Vacca e Daniele Viola racconteranno coi loro piatti una Calabria terra di incontri e contaminazioni pure enogastronomiche. Un’originale narrazione a tutto campo, insomma, che vedrà impegnati dal vivo, tra gli altri, il grecista Pasquale Casile, il Professor Giuseppe Sommario (studioso del "Turismo delle Radici"), l’antropologa Alfonsina Bellio (École Pratique des Hautes Études-EPHE-PSL), il professor Daniele Castrizio (Università di Messina), l’archeologo Roberto Spadea e Battista Liserre (Docente all’università di Picardie e Consultore della Regione Calabria in Francia). A condurre, e moderare, l’evento sarà il giornalista Gianfranco Manfredi, esperto di enogastronomia, con il contributo di Amy Riolo, (“Chef dei due mondi”) oriunda calabrese, autrice e conduttrice televisiva a Washington D.C. e di Silvestro Parise, Consultore della Regione Calabria in Germania.

L’evento – sottolineano i promotori – mira a “scoprirsi, e riscoprirsi, calabresi ma è pure la prima proposta interdisciplinare orientata a stimolare iniziative legate al turismo delle radici”. Sono già annunciate autorevoli presenze di graditissimi ospiti. E, oltre alle Istituzioni del territorio e a piccole e grandi aziende, il Forum ha anche altri prestigiosi patrocini come quello della Fondazione NIAF degli italoamericani USA, della Consulta dei calabresi nel Mondo e della cooperativa Kiwi di Rosarno che tra qualche mese sarà il centro operativo del Progetto Turismo delle Radici (Ministero degli Esteri) laboratorio permanente e punto di riferimento regionale per operatori, associazioni e istituzioni. L’iniziativa sarà ospitata a Cirò Marina dalla Trattoria-Enoteca Max dei fratelli Murano. Per contatti-stampa e informazioni: parisesilvestro@gmail.com; info@trattoriamax.it 0962373009