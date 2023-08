Quattromila giovani invadono Le Castella per il Teenage Dream

ISOLA CAPO RIZZUTO - Oltre quattromila persone hanno assistito giovedì 17 agosto al Teenage Dream Party, un evento straordinario che ha avuto Le Castella come unica tappa in Calabria. Proprio per questo i giovani sono arrivati da ogni parte della regione e anche dalle regioni limitrofe. Teenage Dream, infatti, è una festa anni 2000, che il 2000 lo vuole ripercorrere tutto, anche e soprattutto attraverso le hit di Disney Channel che da vent’anni creano aggregazione. Una marea di giovani, dopo Sfera e Rocco Hunt . ha invaso Le Castella per assistere ad uno spettacolo che aveva come protagonista una delle star Disney: Brenda Asnicar, attrice argentina famosa per aver interpretato alcune serie di successo. Con lei c'era anche Andre Bertè, cantante bergamasco di origini crotonesi molto amato dal pubblico che lo ha conosciuto alla trasmissione The Voice. La serata ha avuto inizio alle 22.00 ed è terminata alle 2.00, quattro ore di puro divertimento che hanno coinvolto tutti.

Il 'Ti Porto Le Castella', organizzato dall’agenzia GF Entertainment Srl, è stato un grande successo e terminerà giovedì 18 agosto con lo spettacolo comico di Maurizio Casagrande che porta in scena una commedia scritta dallo stesso attore.