Happening al Park’n’ride, tra arte e cultura si discute di migrazione

CROTONE - E' iniziato con un dibattito sulle migrazioni e sul sistema di accoglienza la tre giorni dell'Happening presso il Park’n’ride di Crotone. Una iniziativa che punta ad aprire il dibattito sui temi dell'attualità in una cornice di arte e cultura rappresentata dai diversi eventi che si svolgono nel Park'n'ride. “Un luogo pubblico che era inutilizzato – ha detto Francesco Turrà - e che Ciclofficina ha voluto rigenerare. Noi promuoviamo mobilità sostenibile ma anche lo stare insieme per stimolare il senso critico ed agire nelle soluzioni. In questi tre giorni vogliamo far conoscere le realtà che operano nel Park'ìride che non è solo Sfrat art e Wwf.





La giornata del 18 agost si è aperta con la presentazione da parte di Davide Gallucci di Cronache ribelli un progetto che presenta la storia da un punti di vista diverso. Cronache ribelli è nato nel 2016 a Perugia dall'incontro di giovani che studiavano discipline storico politiche e che hanno pensato di offrire una narrazione degli eventi della storia letti da un punto diverso. “Invertiamo prospettive partendo da battaglie di persone comuni” ha spiegato Gallucci evidenziando che Cronache ribelli ha pubblicato 16 libri, ha oltre un milione di persone che seguono le pagine social, produce podcast: “I nostri libri non si trovano nel grande circuito librario ma nonostante questo abbiamo venduto 20 mila libri. Raccontiamo comprendendo tutte categorie di oppressi tra cui migranti”.

E sui migranti, le loro storie, si è incentrata la seconda parte del dibattito che è servita per presentare i supplemento multilingue de il Crotonese realizzato insieme all'associazione Sabir. Introdotto da Sara Bitonti Sabir/rete 26 febbraio Giuseppe Pipita, direttore de Il Crotonese, ha spiegato che lo scopo dell'inserto mensile “Sabir, Metà Africa, metà Europa” pubblicato in lingua araba, ucraina, inglese, francese, spagnola e italiana, è un modo per integrare le diverse identità culturali della città parlando la loro lingua. “Sicuramente è un esperimento unico nel panorama editoriale calabrese - ha detto il direttore – con il quale vogliamo raccontare da un punto di vista diverso la realtà degli stranieri nel nostro territorio: dalle difficoltà sanitarie alle loro capacità imprenditoriali”.

Oltre all’inserto Sabir/Metà Africa Metà Europa si è discusso della strage di Cutro del 26 febbraio 2023. E' stato il giornalista Bruno Palermo a ricordare quanto accaduto e parlare della gestione di quell'emergenza che non è stata sempre limpida da parte del governo. Palermo ha ricordato ad esempio l'assurda decisione di trasferire le bare dei morti nel naufragio proprio alla vigilia del Consiglio dei ministri svolto a Cutro: decisione rientrata dopo le proteste dei parenti e dei superstiti: “Evidentemente quelle bare davano fastidio a qualcuno che doveva venire a far visita a quei morti” ha detto Palermo sottolineando dall'altra parte “il grido di giustizia dei cittadini quando invece è arrivato il presidente Mattarella a rendere omaggio alle vittime del naufragio”.

Manuelita Scigliano, presidente dell'associazione Sabir che ha messo a disposizione i suoi mediatori nel corso dell'emergenza naufragio, ha raccontato in prima persona il dramma dei superstiti e delle famiglie delle vittime: “Ci è rimasta tanta rabbia per come è stata gestita emergenza. Noi ci siamo autoimposti per entrare al Palamilone e per 48 ore abbiamo pensato noi all'ospitalità sostituendoci a quello che doveva fare lo Stato. I familiari sono stati abbandonati a loro stessi, abbiamo portato sedie dal nostro ufficio, abbiamo chiesto di dare loro pasti e ci hanno risposto: è gente abituata a non mangiare. Solo dopo la visita di Mattarella è arrivata la Protezione civile al Palamilone”.Scigliano, presentando anche la grafic novel 'Faisal' ha anche raccontato dei tanti minori stranieri che arrivano sulle nostre coste e delle possibili vie di rinascita e integrazione rese possibili dalla rete di volontari, operatori e attivisti.Infine, Stefano Mancuso del collettivo La Base // Cosenza e membro del coordinamento Rete 26 febbraio ha sottolineato l'impegno per aiutare familiari delle vittime del naufragio. “Noi diamo voce agli ultimi e quando alle porte di casa tua arriva la morte non ci si può girare da altro lato. Per questo siamo venuti a Crotone per dare una mano concreta a chi operava con i superstiti ma anche per un impegno politico contro le politiche del governo sulla migrazione. Sulla strage di Cutro l'impressione è stata quella di un governo senza pietà: è stato disarmante. Non hanno avuto umanità, hanno considerato sacrificabili persone e territori. Anche quello crotonese”.