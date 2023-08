Calabria Movie, tra le stelle del cinema e della musica brilla il primo 'Premio Restanza'

CROTONE - Buona anche la seconda, per il Calabria Movie International Short Film Festival che ha registrato, nella giornata del 18 agosto, una buona presenza di pubblico sia per l'evento di sera alla villa comunale della città e sia durante gli eventi collaterali che hanno arricchito il festival del cinema crotonese.

Ospiti della giornata gli attori calabresi Ninni Bruschetta, Alessio Praticò e Peppe Piromalli con il talk dal titolo 'Boris. La serie che prende in giro le serie' per proseguire poi con il talk in piazza Immacolata - organizzato dall'associazione culturale #IoResto insieme alla storica libreria Cerrelli di Paolo e Claudia - dal titolo 'Ruggine e oro. Guardare oltre la Calabria di ieri, oggi e domani' con il 'repentista', scrittore e autore Daniel Cundari accompagnato nella sua performance da uno dei più importanti chitarristi e compositori nel panorama musicale, Daniele Fabio.

Ruggine e oro sono come il bello e il brutto che convivono nello stesso posto. Infatti per Cundari "noi sbagliamo la narrazione dei luoghi" perchè il posto che abitiamo va raccontato attraverso la poesia, il canto e tutte quelle forme d'arte che ci consentono di guardare in positivo anche la peggiore bruttura. Si parte quindi da una esperienza culturale forte e si inizia un percorso per narrare la realtà che ci circonda con parole nuove.

Durante la serata in villa comunale l'associazione #IoResto ha consegnato a Daniel Cundari il Premio Restanza alla sua prima edizione, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato e lo scultore Antonio Affidato. "Ringraziamo il Calabria Movie per aver accolto questa nostra iniziativa all'interno di un festival - ha dichiarato Gianni Pitingolo, tra i soci fondatori di #IoResto - e di aver fatto in modo che, anche così, si possano valorizzare le eccellenze della nostra terra".

Per la seconda serata del Calabria Movie sono stati proiettati su schermo alcuni dei cortometraggi in gara, per la sezione 'National&International' e 'Corto in Calabria'.