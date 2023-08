Cirò Marina, perseguitava la figlia: arrestato un uomo di 50 anni

CIRO' MARINA - Da cinque anni perseguitava la figlia ed avrebbe anche tentato di investirla con l'auto. Per questo un uomo di 50 anni di Cirò Marina è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri che hanno eseguito un'ordinanza del gip del Tribunale di Crotone per maltrattamenti in famiglia.

A seguito delle indagini scattate dopo una denuncia della donna è emerso che l'uomo - divorziato dalla mamma della ragazza - la maltrattava da almeno cinque anni costringendola, soprattutto negli ultimi due mesi, a cambiare radicalmente le proprie abitudini di vita. L'uomo le inviava ripetutamente messaggi telefonici, la pedinava, la ingiuriava e la picchiava. In alcune occasioni, avrebbe persino tentato di investirla con la propria autovettura proprio con il fine di costringerla ad uno stato di soggezione. Sono in corso accertamenti anche su espliciti approcci sessuali tentati dall'uomo nei confronti della figlia. Intanto l’uomo, che ha dei precedenti, è stato sottoposto dai Carabinieri agli arresti domiciliari