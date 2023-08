Serie C, l'esordio del Crotone a Catania venerdì 1 settembre alle 19,45

Il sipario si apre il 1° settembre. Un piatto subito succulento che vedrà esposti gli ingredienti più attesi, con il Crotone ospite del Catania nell’appuntamento che apre la stagione. La Lega ha infatti comunicato le date e gli orari delle prime cinque giornate, e per i rossoblù calabresi la collocazione è quella di venerdì 1 settembre alle 19,45. Un impatto forte, che metterà alla prova la tenuta dell’impianto di Zauli, alle prese contro una delle principali candidate alla vittoria. L’esordio allo Scida è invece programmato per il 10 settembre alle 20,45 contro la Turris. Le prime giornate saranno tutte collocate nelle ore serali, come la trasferta di Francavilla (domenica 17 alle 20.45). Poi doppio appuntamento allo Scida, sempre alle 20,45 contro Cerignola (giovedì 21) e Sorrento (domenica 24 settembre) a chiudere il primo slot di partite di un torneo che si profila avvincente ed incerto.