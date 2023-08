Crotone, cambio viabilità cittadina sul lungomare

CROTONE - Al fine di consentire i concerti dei Khatmandu band, Hantura e Giuliano Palma, nell'ambito del Crotone Summer 2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

- di invertire il senso di marcia in via Nuova Poggioreale nel tratto compreso tra viale C. Colombo e via Interna Marina, istituendo il senso unico in direzione via Interna Marina, nei giorni 24, 25 e 26 agosto 2023, dalle ore 14:00 sino alle ore 02:00 del giorno successivo;

- di istituire il divieto di sosta con rimozione coatta nei giorni 24, 25 e 26 agosto 2023, dalle ore 14:00 sino alle ore 02:00 del giorno successivo, in via Interna Marina da via Nuova Poggioreale a via Osservanza, in via Osservanza da via Interna Marina a via Venezia, in via Nuova Poggioreale da via Interna Marina a viale Cristoforo Colombo, via Venezia da Piazza E. Berlinguer al civico n.129 di via Venezia e in Piazza Berlinguer;

- di chiudere al traffico veicolare, nei giorni 24, 25 e 26 agosto 2023, dalle ore 14:00 sino alle ore 02:00 del giorno successivo, piazza E. Berlinguer dall’incrocio con via Nuova Poggioreale fino al viale A. Gramsci;

- di chiudere al traffico veicolare, ad eccezione dei residenti, nei giorni 24, 25 e 26 agosto 2023, dalle ore 19:00 sino alle ore 2:00 del giorno successivo, via Venezia dall’incrocio con via Santa Croce fino all’incrocio con via Osservanza, via Interna Marina dall’incrocio con via Nuova Poggioreale fino all’incrocio con via Osservanza e via Osservanza dall’incrocio con via Venezia fino all’incrocio con via Interna Marina.