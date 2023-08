(FOTOGALLERY) Calabria Movie, miglior corto 'Affricate' e tanti premi per gli esordienti calabresi

CROTONE - È “Affricate” della regista ungherese Anna Gyimesi a vincere il premio come miglior film della quarta edizione Calabria Movie Film Festival.

A premiarlo la Grand jury composta da Carlo Gallo, Sara Lazzaro, Matteo Veille e Farnoosh Samadi con la seguente motivazione: “Un delicato quanto potente racconto sulla genitorialità, le proprie paure e il rapporto con l’altro, sostenuto da un linguaggio visivo solido e convincente”.

La quattro giorni dedicata alla cinematografia breve con cortometraggi provenienti da tutto il mondo, si è tenuta dal 17 al 20 agosto nella villa comunale di Crotone con una passerella di grandi attori calabresi e non, che hanno impreziosito i vari eventi collaterali che hanno ruotato attorno agli spettacoli serali, con masterclass, mostre cinematografiche e talk.

Ad aggiudicarsi il premio Miglior regia è stato “Friend” di Andrey Svetlov, al quale va anche il premio della giuria popolare. Il premio Miglior attore va a Franco Pinelli per “Sciaraballa” di Mino Capuano; Miglior attrice a Adèl Kovàts per “Affricate” di Anna Gyimesi.

Il premio Punto di ritorno a “Del padre e del figlio” di Mauro Lamanna. Una menzione speciale è stata invece assegnata a “Together, alone” di Kasım Ördek.

La giuria giovani, composta da gli under 25 residenti in Calabria (Amata Gatto, Antonio Martilotti, Marco Belmonte, Federico Scalise e Arina Krasilnikova) ha assegnato il premio come miglior cortometraggio a “Anche il riccio respira” del lametino Domenico Pietropaolo il quale si aggiudica anche il Premio Confartigianato per la miglior produzione. V

Vince la menzione d’onore del pitching Lab 2023 - che consiste nella partecipazione gratuita dell’autore a un corso della Scuola Holden di Torino - il progetto “Armonie” di Leonardo Gaspa. Il premio Sentiero Film Lab Extended, che consiste in un laboratorio che si svolgerà dal 9 al 14 ottobre presso il cinema Politeama di Montevarchi (Arezzo) è stato assegnato a “Balene” di Camilla Maino.

I premi sono stati realizzati dal maestro orafo crotonese Michele Affidato.

La rassegna, finanziata dalla Calabria Film Commission e sostenuta dal Comune di Crotone, è ideata da tre giovani professionisti del cinema calabrese: Matteo Russo, Luisa Gigliotti e Antonio Buscema, che dichiarano: “Chiudiamo un’edizione molto grande per noi. Sono stati mesi duri ma ce l’abbiamo fatta. Per la nostra città, per il nostro pubblico che ci segue da quattro anni e per i nostri ospiti. Grazie alle istituzioni come Calabria Film Commission e Comune di Crotone e ai nostri sponsor. Vi diamo appuntamento alla quinta edizione!”

