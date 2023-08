Sabato 26 agosto a Steccato di Cutro per ricordare le vittime del naufragio

L’iniziativa vuole tenere desta l’attenzione sulla vicenda per evitare che cada nel dimenticatoio e per chiedere chiarezza su quello che è accaduto riguardo ai ritardi nei soccorsi: “A Cutro è naufragata l’umanità - ribadiscono Palermo e Montalcini -. Non quella di Vincenzo Luciano, non quella di chi a mani nude e rischiando la propria vita ha cercato in qualche modo di salvarne almeno un’altra di vita. E il dramma delle morti nel Mediterraneo si ripete senza sosta. Noi non siamo e non saremo mai giudici, ma ci uniamo al grido dei tanti crotonesi che hanno accolto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, fuori dal PalaMilone: Giustizia, Giustizia”. Per questo motivo “il 26 mattina, alle ore 4:30, ci ritroveremo sulla spiaggia di Steccato di Cutro dove è naufragato il caicco “Summer Love” e con esso l’umanità di chi grida all’invasione e non aiuta, non soccorre, non supporta. L’iniziativa è aperta a chiunque voglia partecipare e dare un segno tangibile che questa umanità, quella di chi accoglie e soccorre è l’umanità vera, il resto è karaoke”.