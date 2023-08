Cirò Marina, si è ballato nella discoteca all'aperto con ospite Achille Lauro (foto)

CIRO' MARINA - Una serata di divertimento puro per centinaia di giovani che lo scorso 18 agosto si sono ritrovati sulla spiaggia di Cirò Marina in località Torrenova dove, nell'ambito del cartellone estivo, era stato allestito una vera e propria discoteca all'aperto che ha visto all'opera un cast di dj di primo livello. Ad aprire la serata è stata una nostra vecchia conoscenza: Dj Cesko che oltre a proporre il suo dj set ha fatto da speaker, vocalist e da intrattenitore durante l'esibizione di Federico Scavo che è stata superlativa.

Tanta la gente intervenuta in una location affascinante. Pubblico entusiasta per il dj set degli Slings, un gruppo Hip Hop che ha fatto ballare le nuove generazioni.

Tutti gli spettatori però aspettavano lui: Achille Lauro, ospite d'onore della serata. Il cantante si è fatto attendere ed è entrato in scena per ultimo esibendosi per 40 minuti dando prova delle sue capacità soprattutto di artista a tutto tondo con una performance coinvolgente superando anche qualche inconveniente tecnico con tranquillità. La cosa che ha impressionato di Lauro è stata la sua disponibilità, cosa che non ci si aspetta da un artista che sembra essere sulle sue. Invece, Achille Lauro, dopo il suo show si è intrattenuto con quanti erano lì non disdegnando di farsi le foto con con i fans. Davvero una bella sorpresa.

La manifestazione è stata davvero bella e coinvolgente ed ha utilizzato l'area dove a luglio si sono svolti i campionati di beach soccer e beache volley in modo intelligente.

“E' stato bello, bello – ha raccontato Dj Cesko -. Bello il posto, bello il pubblico che ha aspettato Achille Lauro senza far casino ed ha ballato poi con Federico Scavo, un altro grande della musica. La cosa che mi rende strafelice è che proprio Scavo mi ha mi ha dato il microfono e mi ha detto: “aiutami tu”. Insomma ho fatto da speaker e da vocals a Federico Scavo che è un mio idolo. Io seguo molto la la sua linea musicale e mi ha emozionato”.