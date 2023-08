Al via il primo 'Festival di poesia' al castello di Santa Severina

SANTA SEVERINA - Al via la prima edizione del Festival di poesia - A sud di ogni altrove con la direzione artistica di Angela Caccia, che si terrà a Santa Severina in tre date: 8-15 e 30 settembre.

"Sarà l’occasione giusta per mettere in risalto anche un sottobosco poetico della nostra Calabria - spiega Caccia - vitale da sempre e che porta nel verso il timbro cristallino di questa terra. L’idea mi è rimbalzata dal Festival internazionale del Pollino, organizzato da Bonifacio Vincenzi, a cui ho preso parte in una serata a Canna lo scorso 3 agosto, con la poeta Griselda Doka e Giovanni Mazzei".

Il Comune di Santa Severina, la Pro Loco Siberene, il Liceo Classico Diodato Borrelli, ha sposato all'istante l’idea del Festival che avrà come ospiti poeti dell’hinterland crotonese o comunque calabresi.