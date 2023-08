Cirò Marina, il Partito Democratico lamenta l'abbandono dei rifiuti e il problema della raccolta per strada

CIRò MARINA - Il Partito Democratico Circolo di Cirò Marina ha reso noto il problema della raccolta dei rifiuti nelle settimane di eventi e spettacoli di fine estate.

"Raccogliamo lo sfogo di numerosi cittadini che in questi giorni lamentano il problema dei numerosi rifiuti per strada - si legge in una nota -. Non è comprensibile questa disorganizzazione sulla raccolta dei rifiuti che troppo spesso si presenta quando a Cirò Marina aumenta il numero di visitatori.

Questa amministrazione, e ci dispiace dirlo, si è dedicata negli ultimi 3 mesi agli eventi estivi dimenticando il paese ed i suoi servizi. Auspichiamo una immediata pulizia ed igienizzazione del paese, ma non solo delle strade principali bensì di tutte le vie della cittadina nel rispetto di residenti e turisti".

A tal proposito il PD propone la fruizione di "container da utilizzare momentaneamente" considerando "che ad agosto la popolazione di Cirò Marina aumenta enormemente rispetto al restante periodo dell'anno. Si poteva - si precisa nella nota -attrezzare un'area ad hoc fuori dal paese per un deposito di emergenza".