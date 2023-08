Casabona, nella frazione di Zinga l'escursione al geosito dei Diapiri

CASABONA - L'ultimo imperdibile appuntamento di agosto con le escursioni al Geosito dei Diapiri salini di Zinga, si terrà il 26 agosto alle ore 17, in un sito di importanza internazionale che si trova nella frazione del Comune di Casabona in provincia di Crotone.

Un luogo particolare dell’entroterra crotonese dove si verifica la formazione di rocce di sale, i diapiri salini, di oltre 5,6 milioni di anni e legati ad un evento geologico molto lontano. L’unico posto in Italia dove è osservabile tale fenomeno ed il primo in Europa per dimensioni.

Partendo da Zinga verrà percorsa la vecchia strada che conduce alle saline e che permette di vedere i famosi Diapiri salini che contraddistinguono la valle del Fiume Vitravo, affluente del Neto.

Per partecipare si può contattare i numeri presenti sulla locandina o eventualmente i canali social Facebook e Instagram dedicati ai Diapiri salini.