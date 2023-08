'Wanna - la nascita di una docuserie', il terzo appuntamento della rassegna 'E io ci sto'

CROTONE - Prosegue l'evento organizzato dall'associazione 'E io ci sto' a Orto Tellini. Il primo appuntamento è per martedì 29 agosto con una masterclass, dal titolo "Wanna - la nascita di una docuserie", terzo appuntamento della rassegna .

In dialogo con l’autore della serie Alessandro Garramone e Daniele Urciuolo, direttore artistico di Fara Film Festival, Catania Film Fest e Formia Film Festival, ci sarà la giornalista Antonella Marazziti. La masterclass sarà seguita dalla proiezione del primo episodio "Scioglipancia" e il dibattito finale con il pubblico.

Per l’occasione Orto Tellini diventerà un parco tematico con diverse aree in cui ci sarà la possibilità di vedere un film immersi nella natura nel cuore della città. In particolare: area food & beverage, con diverse attività di ristorazione e street food; area artisti dove si terranno una serie di performance live e mostre semi permanenti; area cinema, in cui si svolgeranno gli eventi principali della rassegna.

La manifestazione è realizzata grazie al contributo di Calabria Film Commission, Comune di Crotone; sponsor: Bossi annunziata Agency (port of Crotone), Istituto Sant’Anna, Trony, Farmacia Caputo. Partner: Provincia di Crotone - Accademia di Belle Arti. Partner tecnico: Officina Kreativa.

Per partecipare agli eventi è necessario il rinnovo della tessera associativa del valore di 5€ per un anno.