Picchia straniero perché chiedeva l'elemosina: arrestato un pregiudicato di Isola

ISOLA CAPO RIZZUTO – Ha picchiato con un bastone un migrante e poi ha tentato di investirlo con l'auto per ben sette volte solo perché chiedeva la carità davanti ad un'attività commerciale lungo la Statale 106. Per questo i carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto hanno arrestato e condotto in carcere un uomo, G.M. 43 anni pregiudicato del luogo con l'accusa di tentato omicidio aggravato dai motivi abietti e dalla crudeltà. Il 43enne è anche coinvolto nel processo seguito all'operazione Jonny: in primo grado ed in appello era stato condannato a 12 anni ma la Cassazione ha disposto un nuovo processo a suo carico.

I militari erano intervenuti nella tarda serata del 18 agosto presso un locale allertati sia da un cittadino che si era recato presso la Tenenza denunciando l'aggressione ad un migrante, sia da una telefonata che descriveva la presenza di un cittadino straniero in stato di agitazione che stava tirando dei sassi contro un veicolo in transito, causando pericolo alla circolazione stradale. I carabinieri, giunti sul posto, dopo aver identificato i presenti hanno iniziato a ricostruire i fatti anche grazie alle immagini di videosorveglianza del locale.

I primi accertamenti hanno restituito un quadro diverso rispetto alla segnalazione giunta dalle telefonate: il cittadino straniero, un uomo di 32 anni, infatti, era prima stato aggredito con un bastone e a mani nude dal 43enne solo perché stava chiedendo l'elemosina. “Perché sei qua, perché non sei andato a lavorare?” ha urlato l'uomo al migrante. Alla risposta del giovane l'uomo è andato in auto ed ha preso un bastone di 70 cm con il quale ha cominciato a percuotere il ragazzo straniero. Ne nasceva una colluttazione, lo straniero riusciva a prendere il bastone dalle mani dell'italiano che saliva in macchina urlando: “Ti uccido”. A quel punto, mentre il migrante scappava via il 43enne tentava di investirlo, per ben sette volte come hanno mostrato le immagini della videosorveglianza. Così l’extracomunitario tentavo di allontanare l’auto lanciando dei sassi. Il ragazzo veniva poi fermato dai carabinieri che lo trovavano con in mano il bastone e le pietre che, alla vista dei militari, lasciava cadere a terra per consegnarsi loro. Quindi in caserma procedeva a sporgere denuncia contro l'aggressore raccontando come erano andati i fatti. Una versione che coincideva con quello che mostravano i filmati della videosorveglianza. In base alle indagini svolte dai carabinieri il gip Elvezia Cordasco ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per G.M.