In gara tra 'i più belli d'Italia' il crotonese Teodoro Cavallaro

A contendersi il titolo di Mister Italia 2023 c'è anche il crotonese Teodoro Cavallaro, di 24 anni che è arrivato tra i quaranta finalisti nella serata del 23 agosto a Giulianova.

Nulla da fare invece per gli altri due crotonesi, Diego Vona e Matteo Poleo, la cui corsa si ferma in semifinale. Il prossimo appuntamento è per sabato 26 agosto sul palco dello stadio del Mare di Pescara, sul quale sfilerà anche il nostro Teodoro Cavallaro.

La serata sarà condotta da Jo Squillo e vedrà la presenza sul palco, tra gli altri, di Viola Valentino, Serena De Bari del talent “Amici”, Roberta Beta del “Grande Fratello” e Andrea Della Cioppa di “Temptation Island” e “Uomini e Donne”.

Insieme ai quaranta bellissimi finalisti sul palco ci saranno anche le venticinque ragazze finaliste del concorso di “Miss Grand Prix”.