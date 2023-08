Il 2 settembre arte e meditazione sul Cammino della Magna Grecia

E' in programma per il prossimo 2 settembre alle 18:30 un evento straordinario che fonde la meditazione guidata con l'espressione artistica. L'appuntamento avrà luogo presso la suggestiva Spiaggia del Seleno a Capo Rizzuto, immergendo i partecipanti negli scenari affascinanti del Cammino della Magna Grecia. Questa iniziativa offre un'opportunità unica di riscoprire la serenità interiore e di connettersi con la bellezza incontaminata della natura circostante. Adele Scorza, esperta riconosciuta nel campo della mindfulness, guiderà l'esperienza di meditazione, accompagnando i partecipanti in un viaggio di esplorazione interiore e rilassamento.

L'artista Caterina Stillitano arricchirà l'evento con un'interessante dimostrazione di Arte Performativa, donando un tocco di creatività unica all'atmosfera. "Ambientato in un contesto suggestivo, questo evento offre l'opportunità di allentare lo stress quotidiano e di trascorrere del tempo in riflessione attraverso la meditazione e l'espressione artistica," commenta Adele Scorza. "L'unione di queste due discipline permette ai partecipanti di sperimentare una connessione più profonda con sé stessi e l'ambiente circostante." I partecipanti sono invitati a portare con sé un tappetino o un asciugamano per sedersi o sdraiarsi in totale comfort. Si consiglia di arrivare in anticipo per ammirare il tramonto e scegliere il luogo ideale sulla spiaggia.

Dopo la sessione di meditazione, sarà possibile partecipare a un momento di condivisione dell'esperienza, dedicato a coloro che desiderano prendervi parte. Per confermare la partecipazione, contattare il numero 349 0630919. Gli organizzatori non vedono l'ora di condividere questa esperienza di creatività e connessione con tutti i partecipanti. Si sottolinea che la partecipazione all'evento è gratuita per i soci. Un'opportunità imperdibile di immergersi nella meditazione e nell'arte in un contesto unico e affascinante.