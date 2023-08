Gostner (Sky Alps): con i nostri aerei 'green' da Crotone si vola per tutto il mondo

“Da Crotone si potrà raggiungere Roma e da Roma tutto il mondo”. Lo dice Josef Gostner presidente della Sky Alps, la compagnia altoatesina che si è aggiudicata il bando per gli oneri di servizio sulla tratta Crotone-Roma, nell’intervista pubblicata sull'edizione cartacea de il Crotonese che si può acquistare in edicola o in versione digitale.

Gostner spiega quali sono stati i punti che hanno permesso alla giovane compagnia aerea di battere la concorrenza di Ita e Volotea ed apre a possibilità di crescita per lo scalo crotonese attraverso gli accordi di code sharing e possibili voli stagionali con Svizzera e Germania: “Si deve vedere se si trovano tanti turisti e tour operator che lavorano” sottolinea il presidente di Sky Alps i cui biglietti per il volo Crotone-Roma potrebbero essere disponibili dopo il 7 settembre.