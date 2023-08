Meteo, frena la morsa del caldo: domenica scendono ad otto le città con il bollino rosso

Si attenua l'ondata di calore sull'Italia. Rispetto alle diciotto di sabato, domenica prossima scendono ad otto le città con il bollino rosso: Ancona, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Messina, Palermo e Roma. E' lo scenario previsto dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora ventisette capoluoghi italiani.

Sempre domenica saranno quattordici le città con il bollino giallo: Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, Latina, Napoli, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

"Domani [sabato 26 agosto, ndr] prima parziale attenuazione del caldo al Nord-Ovest, ma nel complesso ancora caldo intenso in gran parte del Paese" spiega all'Adnkronos il meteorologo e climatologo, Andrea Giuliacci. "Per domenica è previsto un brusco calo termico" e "la fine del caldo intenso al Nord"".

"Lunedì - aggiunge Giuliacci - l’aria fresca comincia a scivolare lungo la Penisola" causando la "fine del caldo intenso anche al Centro e in Sardegna" con la "prima parziale attenuazione al Sud, dove il caldo verrà spazzato via martedì. Quindi - conclude l'esperto - entro martedì fine del caldo intenso in tutta Italia".