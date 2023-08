(Video) - Turista di Strongoli lascia frigo e lavatrice in strada a Crotone: individuato e multato dal Noa

CROTONE - Aveva noleggiato un furgone a Mirto Crosia, era in vacanza a Strongoli ed è arrivato fino a Crotone per scaricare un frigo e una lavatrice in strada. L'uomo è stato identificato, attraverso le videocamere comunali dagli uomini del Nucleo Operativo Ambientale del Comando di Polizia Locale di Crotone, coordinato dal Comandante Francesco Iorno.

Il responsabile, residente a Torino ed in vacanza a Strongoli, aveva noleggiato un furgone a Mirto Crosia, ed era andato ad abbandonare - poco dopo le 5 del mattino - frigo e lavatrice in via Ada Negri (nei pressi del Palakrò) convinto di poterla farla franca. Invece a sorvegliare la zona - da sempre meta di chi abbandona ingombranti - c'erano le telecamere del Comune grazie alla quali gli uomini del Noa hanno individuato l'uomo (aiutato da un'altra persona come si vede nel video) che è stato sanzionato (dovrà pagare 600 euro) ed obbligato come prevede la norma alla rimozione di quanto abbandonato. Un comportamento davvero inqualificabile e visto che sia il frigorifero che la lavatrice potevano essere smaltiti gratuitamente portandoli all'isola ecologica (che dista da quella zona poche centinaia di metri) magari con lo stesso furgone preso a nolo per evitare di essere individuato e di fare una figura da idiota. Più in generale nel periodo di ferragosto sono stati accertati ventuno infrazioni ed elevate le relative contravvenzioni per mancato rispetto della modalità di conferimento dei rifiuti con sanzioni fino a 600 euro e l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. Cinque dei contravvenzionati sono risultati provenienti da fuori Crotone.