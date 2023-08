Concorso fotografico 'Le storie del Lacinio', sabato 26 la premiazione a Capocolonna

CROTONE - Si svolgerà sabato 26 agosto alle ore 18 presso il museo archeologico di Capocolonna, in occasione della giornata mondiale della fotografia, la cerimonia di premiazione del concorso fotografico “Le storie del Lacinio”. Si tratta di una iniziativa del Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna giunta alla quinta edizione che per il 2023 ha avuto come tema “Terra che accoglie”, un modo per ribadire la capacità di accoglienza di una terra rivolta ai vari mondi mediterranei, per cui accogliere significa non solo atto solidale con chi cerca di sbarcare sulle coste calabresi, ma anche valore umano dalle molteplici sfumature: dunque accettazione di una nuova vita che nasce, accoglienza del partner in una nuova coppia o nucleo familiare, o piuttosto accettazione di nuovi costumi ed usanze secondo commistioni inedite (quelle di amici di nazionalità, lingua e/o cultura diverse dalla propria); insomma, varie declinazioni di un comune denominatore, l’umanità!

Sono state 39 le foto giunte per il concorso che sono state valutate dalla giuria composta da professionisti della comunicazione, della promozione, dell’arte e dell’immagine, sceglierà le tre fotografie vincitrici che verranno premiate il 19 agosto in occasione della Giornata Mondiale della Fotografia ed esposte assieme a tutte le altre partecipanti in una mostra che si terrà all’interno del Museo archeologico di Capocolonna.

Il concorso, voluto dal direttore del Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna, Gregorio Aversa, è organizzato in collaborazione con Il ministeroi della cultura, il Consorzio Jobel, l'orafo Michele Affidato, il Crotonese, Krotografia e Gruppo Fotoamatori Crotone.