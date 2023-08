Un film carico di emozioni, presentato il cortometraggio 'Nikol ricomincia da me'

Grande successo e commozione sincera nella serata del 23 agosto in Piazza Marinai d'Italia per la presentazione del cortometraggio "NIKOL ricomincia da me", realizzato grazie al contributo del Comune di Crotone, e prodotto dall'associazione Nikol Ferrari ODV, presieduta da Luciano Formaro, in collaborazione con la compagnia teatrale Controtempo Teatro. Il corto, diretto dal regista crotonese Andrea Giuda, rende omaggio alla figura di Nicolina Formaro, scomparsa prematuramente nel 2017 e, alla scelta di civiltà della famiglia di donare i suoi organi, salvando 4 vite. Ad interpretare la nostra compianta concittadina con grande sensibilità, è stata la bravissima attrice Maria Grazia Bisurgi, le musiche sono del produttore crotonese Daniele Sorrentino mentre la fotografia è stata affidata a Mauro Nigro. La serata è stata intervallata dalla voce di Laura Araldo e dalle parole degli scrittori Antonio Campagna e Flavio Iacones, la cui poesia è stata recitata dall'attrice Susy Stefanizzi. Presenti anche Rosalia Boito medico nefrologa del reparto di Nefrologia/Dialisi dell'Ospedale Civile di Crotone, l'Assessore alla Cultura del Comune di Crotone Nicola Corigliano e l'Assessore Lo Prete del Comune di Isola Capo Rizzuto.

Gli stessi hanno partecipato con grande sensibilità apprezzando come la tematica della donazione degli organi sia stata trattata. Tra più di duecento persone, presenti anche alcune famiglie di donatori, donatrici e riceventi organo di Crotone e Provincia. Un grande successo dunque che, oltre alle emozioni che ha suscitato e che siamo certi abbia fatto riflettere le persone su quanto sia fondamentale l'importanza del dono, ha voluto fortemente ribadire, attraverso le parole del presidente dell'Associazione Nikol Ferrari Luciano Formaro, che tutti devono impegnarsi a collaborare, in primis le Istituzioni, affinché alla comunità sia portata la corretta informazione perché poi, la stessa, possa essere in grado di decidere, con piena libertà e consapevolezza, su come esprimere la propria volontà.

Nel ringraziare tutti i presenti, che hanno manifestato una grande sensibilità, un grazie particolare va a Antonella Marazziti per aver condotto con grande professionalità la serata, al Maestro Michele Affidato per la realizzazione delle targhe e a Franco Monea per aver dedicato alle signore un omaggio floreale.